Специалисты Сочинского филиала компании «Россети Кубань» обеспечили надежное электроснабжение более 5,8 тыс. новых потребителей. В числе подключенных – бытовые абоненты, предприятия районов города-курорта, а также медицинские и образовательные учреждения.

Среди присоединенных социально значимых объектов: новый офис врача общей практики по ул. Джапаридзе, стадион спортивной школы № 6 на переулке Павлова в Лазаревском районе города-курорта Сочи. Кроме того, увеличена мощность для электроснабжения школы № 80 в Лазаревском районе по ул. Калараш.

На территории Туапсинского района сочинские энергетики обеспечили электроснабжение новой школы в селе Ольгинка и строительной площадки спортивного комплекса в поселке Джубга.

Потенциальные абоненты запросили суммарную мощность свыше 180 МВт. Основная часть обратившихся заявителей – потребители льготной категории, физические лица до 15 кВт и юридические лица с мощностью электроустановок до 150 кВт. Для их подключения энергокомпания построила более 40 км линий электропередачи и реконструировала свыше 20 трансформаторных подстанций, увеличив мощность оборудования для обеспечения качественного и надежного электроснабжения.

Всего с начала 2023 года в Сочинские электрические сети поступило порядка семи тыс. заявок на подключение к электрическим сетям и увеличение мощности.

Сочинский филиал компании «Россети Кубань» обеспечивают электроэнергией три муниципальных образования: Сочинский городской округ, федеральную территорию «Сириус» и Туапсинский район с общей численностью населения порядка 700 тыс. человек. В зоне ответственности филиала – 29 подстанций 110 кВ и 1 876 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 1 236,92 МВА.