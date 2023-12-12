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"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией поликлинику в Санкт-Петербурге

12 декабря 2023, 17:30 336 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 865 кВт мощности для строительства научно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии на улице Льва Толстого в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Источники электроснабжения – подстанции 110 кВ «Петроградская» и 35 кВ «Волхов-Петроградская». Подача электроэнергии объекту здравоохранения осуществляется по сетям 0,4 кВ. В рамках проведенных работ энергетики смонтировали систему учета электроэнергии.

Новый центр анестезиологии и реаниматологии войдет в состав НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. На особом контроле находится электроснабжение ключевых объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений и жилых домов. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.РФ», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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