Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 865 кВт мощности для строительства научно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии на улице Льва Толстого в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Источники электроснабжения – подстанции 110 кВ «Петроградская» и 35 кВ «Волхов-Петроградская». Подача электроэнергии объекту здравоохранения осуществляется по сетям 0,4 кВ. В рамках проведенных работ энергетики смонтировали систему учета электроэнергии.

Новый центр анестезиологии и реаниматологии войдет в состав НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. На особом контроле находится электроснабжение ключевых объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений и жилых домов. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.РФ», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».