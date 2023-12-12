В Якутии РусГидро ввело в эксплуатацию новую подстанцию 110 кВ

Якутскэнерго (входит в группу РусГидро) ввело в эксплуатацию подстанцию 110/6 кВ «Судоверфь», которая обеспечит электроснабжением Жатайскую судоверфь, а также создаст резерв мощности для дальнейшего развития поселка Жатай и города Якутска.

Новая подстанция оснащена современным адаптированным для работы в сложных климатически условиях оборудованием. На ней установлены два трансформатора мощностью по 10 МВА, что позволяет обеспечить надежное энергоснабжение существующих потребителей и создает необходимый резерв мощности. Подстанция полностью автоматизирована, это существенно повышает эффективность ее обслуживания и обеспечивает высокий уровень безопасности. Вместе с подстанцией также были построены линии электропередачи протяженностью более 5 км.

Подстанция обеспечит реализацию проекта по строительству Жатайской судоверфи, которая будет ежегодно строить до десяти речных и морских судов для речного флота Ленского бассейна и арктической зоны Якутии.

Торжественная церемония ввода в работу новой подстанции прошла в формате телемоста из нового учебно-производственного центра (УПЦ) Якутскэнерго, важнейшей площадки для обучения и повышения квалификации энергетиков региона. На территории обновленного центра создано 20 лабораторий, мастерских и учебных аудиторий, оснащенных современным программным обеспечением и высокотехнологичными тренажерами. Работает техническая библиотека на 12 тысяч экземпляров учебной, научной и периодической литературы.

В 2023 году в УПЦ завершили создание нового учебного корпуса, который включает в себя слесарно-механическую мастерскую, мастерскую сварки и огневых работ, мастерскую дизельного и газотурбинного оборудования, полигон распределительных сетей, полигон для электрооборудования подстанций и сетей, многофункциональный полигон верхолазных работ. Завершается создание лаборатории автоматизированных гибридных энергетических комплексов.

Учебно-производственный центр реализует более 280 образовательных программ для подготовки электромонтеров, электрослесарей, слесарей тепловых сетей, машинистов газотурбинных установок, кранов, автоподъемников, операторов котельных и других рабочих специальностей. Обучение в УПЦ могут проходить не только специалисты Якутскэнерго, но и представители других организаций.