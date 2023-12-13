Отечественный разработчик проектных решений по электрическому кабельному обогреву и электроснабжению компания «Кабельные Системы и Технологии» запустит новое производство на территории технопарка «Королев», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области (КРМО). Компания планирует организовать в Подмосковье производство кабельной продукции, низковольтных-комплектных устройств и кабеленесущих систем.

«В реализацию проекта по запуску высокотехнологичного производства компания инвестирует свыше 500 млн рублей. Планируется, что предприятие площадью более 1 тысячи квадратных метров будет запущено в работу уже в I квартале 2024 года. Для жителей городского округа Королев дополнительно будет создано не менее 20 рабочих мест», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

С запуском нового предприятия технопарке «Королев», компания планирует не только увеличить мощности, но и запустить производство новых видов кабельной продукции, которая также будет использоваться для обогрева резервуаров, трубопроводов и кровли промышленных предприятий.

«Мы начинали свою деятельность с небольшого офиса и двух сотрудников. Сегодня у компании «Кабельные Системы и Технологии» есть сеть офисов по всей России и собственное производство. В этом году наше предприятие прошло экспертизу Минпромторга России и было включено в «Перечень производителей промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации». Это позволяет нашей компании беспрепятственно работать с государственными заказчиками, участвовать в государственных закупках и тендерах. У нас также есть разрешение и лицензия на выполнение работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Запуск производства в тысячу кв. метров - это лишь первый этап расширения производственных площадей компании», - отметил генеральный директор компании «Кабельные Системы и Технологии» Игорь Соболев.

Компания «Кабельные Системы и Технологии» около десяти лет занимается производством продукции для промышленного электрообогрева для дальнейшей установки на топливно-энергетических комплексах по всей России, а также на металлургических комбинатах, топливных терминалах, судостроительных комплексах, на предприятиях горнорудной и химической промышленности и других объектах. Производственная база компании расположена в Челябинске. Там же размещены проектно-конструкторское бюро и сертифицированная электроизмерительная лаборатория.