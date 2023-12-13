Для комфорта автомобилистов на М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса, а также на открытом в ноябре участке М-12 от города Шумерля до пересечения с автодорогой Р-241 в Чувашии и Татарстане – уже функционируют в общей сложности 11 многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ). Помимо АЗС, магазинов, кафе они оснащены детскими и спортивными площадками, а отдельные зоны дорожного сервиса – душевыми и прачечными.



Совместно с крупнейшими федеральными топливными операторами планируется запуск еще пяти МФЗ на М-12 до конца 2023 года. Две многофункциональные зоны сервиса откроются по обе стороны от дороги на 820-м км М-12 в республике Татарстан, рядом с Егорьевским сельским поселением. На них также предусмотрены молельные комнаты.



Еще две МФЗ начнут работать на площадках отдыха, расположенных на 421-м км М-12 «Восток» в Нижегородской области – также по обе стороны от дороги. На одной из площадок, что находится на пути к паломническому центру в Дивеево, возвели православный киот в честь Иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» и Иконы преподобного Серафима Саровского.



Кроме того, многофункциональная зона дорожного сервиса откроется во Владимирской области на 313-м км в сторону Казани. По направлению в Москву на этом участке МФЗ открыли в ноябре 2023 года.



При проектировании М-12 «Восток» дорожники учли опыт, полученный на трассах М-11 и ЦКАД, и заранее предусмотрели места под придорожную инфраструктуру. Объекты сервиса для автомобилистов реализуются параллельно со строительством дороги, поэтому необходимые в пути услуги становятся доступны со дня запуска движения по каждому из участков М-12. Всего в будущем на этой дороге будет 32 многофункциональные зоны.



Выбирая М-12 «Восток», пользователи не только экономят время в пути, но и могут быть уверены в том, что поездка будет комфортной и безопасной благодаря, в том числе, развитой дорожной инфраструктуре.



Трасса М-12 строится в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».