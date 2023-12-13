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Энергетики построили ЛЭП для нового фельдшерско-акушерского пункта в городском округе Солнечногорск

13 декабря 2023, 16:30 282 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
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Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» построили ЛЭП для нового фельдшерско-акушерского пункта в мкр. Березки п. Жуково городского округа Солнечногорск. Работы проводились в рамках договора технологического присоединения здания объекта здравоохранения к сетям компании.

Работники компании в ноябре текущего года вблизи границ земельного участка ФАП установили щит управления ЩУ-0,4 кВ с коммутационным аппаратом 125А и прибором учета трансформаторного включения. Также от подстанции ТП-647 до щита построили воздушную линии электропередачи протяженностью 420 м. После проведения работ максимальная присоединенная мощность составила 70 кВт, а зданию фельдшерско-акушерского пункта обеспечена 3 категория надежности.

Все строительные работы со стороны компании выполнены раньше срока, указанного договором техприсоединения.

«Мособлэнерго» уделяет особое внимание технологическому присоединению социально значимых объектов и увеличению мощности для них. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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