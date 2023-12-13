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Энергетики предусмотрели дополнительные меры по повышению надежности в поселке Палкинский Торфянник

13 декабря 2023, 15:45 317 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал
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В ближайшую неделю энергетики компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» примут дополнительные меры по повышению надежности электроснабжения жителей поселка Палкинский Торфянник.

Учитывая зафиксированный значительный рост нагрузки в период аномально низких температур и приближающиеся новогодние праздники, специалисты произведут замену оборудования в трансформаторных пунктах, расположенных в поселке, и установят 5 новых силовых трансформаторов, что позволит стабилизировать уровень напряжения в сетевой инфраструктуре. Нагрузка на электросеть в поселке Палкинский Торфянник в дни аномальных морозов 7-8 декабря, была превышена, по сравнению с данными  в ноябре, на 1 МВт.

Работы на энергообъектах запланированы  на 15 и 19 декабря 2023 года, чтобы жители смогли комфортно встретить новогодние праздники. Для безопасного производства работ специалистам потребуется временно ограничить подачу электроэнергии.

Стоит отметить, что большая часть электрических сетей, расположенных в районе Палкинского Торфянника, передана компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» в аренду. Периодически на данных территориях фиксировались локальные технологические нарушения. По всем заявкам энергетики оперативно проводили восстановительные работы и выполняли текущие ремонты, чтобы поддержать оборудование в работоспособном состоянии.

Для обеспечения надёжного электроснабжения домов жителей в период праздничных дней энергетики вынуждены предпринять дополнительные меры для стабилизации ситуации на данной территории.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ ЕКАТЕРИНБУРГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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