В ближайшую неделю энергетики компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» примут дополнительные меры по повышению надежности электроснабжения жителей поселка Палкинский Торфянник.

Учитывая зафиксированный значительный рост нагрузки в период аномально низких температур и приближающиеся новогодние праздники, специалисты произведут замену оборудования в трансформаторных пунктах, расположенных в поселке, и установят 5 новых силовых трансформаторов, что позволит стабилизировать уровень напряжения в сетевой инфраструктуре. Нагрузка на электросеть в поселке Палкинский Торфянник в дни аномальных морозов 7-8 декабря, была превышена, по сравнению с данными в ноябре, на 1 МВт.

Работы на энергообъектах запланированы на 15 и 19 декабря 2023 года, чтобы жители смогли комфортно встретить новогодние праздники. Для безопасного производства работ специалистам потребуется временно ограничить подачу электроэнергии.

Стоит отметить, что большая часть электрических сетей, расположенных в районе Палкинского Торфянника, передана компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» в аренду. Периодически на данных территориях фиксировались локальные технологические нарушения. По всем заявкам энергетики оперативно проводили восстановительные работы и выполняли текущие ремонты, чтобы поддержать оборудование в работоспособном состоянии.

Для обеспечения надёжного электроснабжения домов жителей в период праздничных дней энергетики вынуждены предпринять дополнительные меры для стабилизации ситуации на данной территории.