Комплекс из двух жилых и одной коммерческой башен появится на месте цементного завода в районе Марьина Роща в Москве, рассказал журналистам главный коммерческий директор ГК "КОРТРОС" Дмитрий Железнов в среду.

"Сносим ветхие строения цементного завода и открываем продажи. В районе уже есть наш ЖК, новый будет более высокого уровня, тем самым мы диверсифицируем продажи. Объем инвестиций в строительство составит 12 млрд рублей", — рассказал Железнов.

В настоящее время по проекту получено разрешение на строительство. Завершение строительства запланировано в 2027 году.

ЖК TATE в районе Марьина роща предполагает возведение двух жилых башен этажностью 41 и 49 этажей (+2 подземных) и 6-ти этажного здания общественного назначения. Общая площадь проекта составит 98,205 тыс. кв.м. Максимальная высота башни А составит 185,5 метров, башни B – 170 метров.

В жилом комплексе будет 1104 квартиры общей площадью 56,605 тыс. кв.м. Оставшиеся площади займут нежилые помещения. В одной из башен на 39 этаже будет расположена смотровая галерея, а 40-й и 41-й этажи отдадут под пентхаусы. Винтовая открытая красная лестница как часть общей галереи будет доступна всем жителям. В составе комплекса во внутреннем дворе будут установлены предметы искусства. Внутренний двор огородят от городского пространства искусственным холмом.