Группа «Самолет» реализует первый проект ИЖС вне Московского региона в Тверской области. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера, уточнив, что инвестиции в проект оцениваются в 28 млрд рублей.



Загородный кластер общей площадью 156 га будет построен в Тверской области, в районе стрелки реки Волги и Инги. Проект в формате «дальние дачи» включает более 1100 индивидуальных домов бизнес- и премиального класса общей площадью 199 тыс. кв. метров, детский сад, коворкинг, ретейл, а также четырехзвездочный гостиничный комплекс со СПА-центром, бассейном, рестораном и яхт-клубом.



Концепция проекта связана с особенностью географии – расположением поселений, составляющих кластер, вдоль Волги. В пространство жилой застройки будут вовлечены береговые линии двух рек и озеро. Прогулочные дорожки, смотровые площадки, общественные зоны, интегрированные в природу, и другая общественная инфраструктура займет около 50% территории кластера. Также в рамках проекта будет построен пешеходный мост через реку Инга.



Продажи первой очереди на 175 домов площадью от 160 до 250 кв. метров компания планирует открыть во II квартале 2024 года. Дома первого этапа будут расположены ближе всего к реке и будут иметь виды на Волгу. В основу архитектурного решения лег образ современного шале, а наличие в каждом доме панорамных окон отвечает основному тренду загородной недвижимости – связи экстерьера участка с интерьером жилого дома.

«Загородные кластеры – это совершенно новый формат жилья на рынке ИЖС, объединяющий несколько поселков с единой инфраструктурой, концепцией дизайна и благоустройства, а также под управлением одной профессиональной управляющей компании. Мы уже предложили клиентам такой подход в Подмосковье, и спрос на кластер «Дмитров Дом» подтверждает, что мы не ошиблись. Новый проект в Тверской области – это следующий шаг в нашем представлении о комфортной загородной жизни. Его отличительные особенности – разнообразие типов индивидуальных домов, уникальное расположение в излучине двух рек, инфраструктура, включающая гостиницу и спа-комплекс», - комментирует управляющий директор «Самолет Дом» Иван Виноградов.