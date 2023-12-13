О ситуации с массовыми нарушениями электроснабжения

В Минэнерго России состоялось заседание оперативного штаба с участием представителей субъектов федерации и энергетических компаний по восстановлению электроснабжения в ряде регионов.

Причиной массовых нарушений электроснабжения стали неблагоприятные погодные явления (снег, ледяной дождь, гололёдно-изморозевые отложения, дождь).

По данным на 11:00 (мск) в Ростовской области число отключённых от энергоснабжения сократилось на 80 тыс. чел. примерно до 100 тыс. чел. Работают более 100 аварийно-восстановительных бригад (350 человек, 126 единиц спецтехники), ещё 51 бригада привлечена из соседних регионов. Проведение восстановительных работ замедляют неблагоприятные погодные условия.

В Республике Дагестан из-за продолжительных дождей отключёнными от электроснабжения остаются около 70 тыс. чел. в 21 населённом пункте.

В ЛНР без электричества остаются более 120 тысяч человек (максимальные отключения с вечера 11 декабря составляли почти 201 тыс. чел.). На аварийно-восстановительных работах заняты 80 бригад (289 человек и 94 единиц спецтехники), дополнительно привлечены специалисты из регионов, шефствующих над ЛНР. Работы осложняют гололёд и сильный ветер.

В ДНР обесточенными остаются 106,5 тыс. чел. в 258 населённых пунктах.

Работают 90 аварийно-восстановительных бригад (более 250 чел. и свыше 100 единиц спецтехники).

В Псковской области без электроснабжения остаются более 8 тыс. чел. в 658 населённых пунктах. Работают 109 бригад (397 чел., 114 единиц спецтехники), привлечены аварийно-восстановительные бригады из соседних субъектов федерации.

Энергетики приступают к восстановительным работам, как только позволяют погодные условия с учётом необходимости обеспечить безопасность персонала.

Ход проведения аварийно-восстановительных работ остаётся на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, пострадавших из-за непогоды. Также на особом контроле ведомства вопрос энергообеспечения социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.