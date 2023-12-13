Инвесторы с 2024 по 2030 годы реализуют в Кисловодске 70 проектов в различных сферах стоимостью 267 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"70 инвесторов реализуют в Кисловодске новые проекты общей стоимостью 267 млрд рублей. Часть внебюджетных инвестиций уйдет на строительство первой в Ставропольском крае особой экономической зоны "Солнечная долина". Проект предусматривает создание санаториев и гостиничных объектов в юго-восточной части города на границе с национальным парком "Кисловодский". Другая часть инвестиций будет направлена на реализацию новых проектов городской застройки", - сказал Моисеев.

По его словам, приступать к строительству инвесторы планируют в 2024 году. Сроки реализации проектов рассчитаны до 2030 года.

"Сегодня Кисловодск становится одной из самых привлекательных инвестиционных площадок в России. Инвестпроект "Солнечная долина" будет самым масштабным этапом развития Кисловодска за всю его историю. Новый туристический кластер позволит создать более 12 тыс. новых рабочих мест. Уже есть ряд инвесторов, готовых в рамках ОЭЗ реализовать свои проекты", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что за счет внебюджетных инвестиций будут строить многоквартирные дома, торговые центры, санатории и гостиницы.