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В Тольятти появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

13 декабря 2023, 13:30 332 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: prostooleh/Freepik

Фото: prostooleh/Freepik

Государственное автономное учреждение Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Тольятти. Экспертная организация подключена у ЕЦПЭ.

Новый ФОК появится в Комсомольском районе Тольятти, на улице Гидротехнической, дом 36. Он будет построен по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта Самарской области».

По проекту здание состоит из трех функциональных блоков. Здесь разместят взрослый бассейн и детский на пять дорожек по 25 метров, спортивную зону и зал единоборств. Также на цокольном этаже оборудуют тренажерный зал.*

Застройщик – Администрация городского округа Тольятти. Проектировщик – ООО «Группа А028».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА

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