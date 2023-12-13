В Тольятти появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Государственное автономное учреждение Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Тольятти. Экспертная организация подключена у ЕЦПЭ.

Новый ФОК появится в Комсомольском районе Тольятти, на улице Гидротехнической, дом 36. Он будет построен по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта Самарской области».

По проекту здание состоит из трех функциональных блоков. Здесь разместят взрослый бассейн и детский на пять дорожек по 25 метров, спортивную зону и зал единоборств. Также на цокольном этаже оборудуют тренажерный зал.*

Застройщик – Администрация городского округа Тольятти. Проектировщик – ООО «Группа А028».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.