Сегодня, 13 декабря на Белогородской судоверфи в поселке Белый Городок Кимрского округа состоялось торжественное мероприятие, посвященное закладке килевых секций сухогрузных судов проекта АРК-2023.

Их технические характеристики позволят обеспечить прохождение через Беломоро-Балтийский канал с выходом в Белое море. В мероприятии приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, генеральный директор ООО "Судоходная компания "АРК" Игорь Смирнов и председатель совета директоров Николай Сочин, генеральный директор Белогородской судоверфи Олег Нагорный и другие официальные лица.

Закладка килевых секций – традиционная церемония, знаменующая начало строительства судна.

"В течение года в России перебрасывается более 100 миллионов тонн грузов по внутренним водным путям. Это один из самых эффективных видов транспортировки. В ближайшие 10 лет в рамках обновления внутреннего флота необходимо построить более 500 судов различных классов и назначения. Сухогрузы, которые мы закладываем сегодня, являются кирпичиком в этот фундамент с точки зрения обновления судостроения в Российской Федерации", – отметил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов.

На Белогородской судоверфи будет построено два судна специально для перевозки грузов по Беломорско-Балтийскому каналу с выходом в Белое море. Они смогут транспортировать широкий спектр продукции: зерно, круглый лес, пиломатериалы, металл и другие изделия.

Выполнение всех работ по строительству судов предусмотрено на собственном производстве ООО "Белогородская судоверфь" в Белом Городке. Здесь же будут проходить спуск и ходовые испытания судов.

Закладка судов - большое событие для предприятия, так как на заводе довольно давно не реализовывали полный цикл судостроения. Под это дело обновляются производственные мощности, а год назад стартовала глобальная модернизация общежития, расположенного на территории верфи.

Добавим в завершение, что хотя и строительство судов знаменует новую веху для Белогородской судоверфи, тут продолжают заниматься судоремонтном. На момент посещения "Корабел.ру" на территории предприятия можно было встретить и баржи, и пассажирские суда, и буксиры, даже небольших размеров частный теплоход.

Завершить строительство объектов планируется в конце 2024 года, сообщает корреспондент Корабел.ру