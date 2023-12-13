Строительство самарской станции метро "Театральная", приостановленное в связи с запретом производства строительно-монтажных работ со стороны заказчика с 20 ноября, возобновилось на нескольких участках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГК "Волгатрансстрой".

Проектировщик и заказчик согласовали проекты производства работ на определённых участках строительства объектов новой станции.

"С 11 декабря "Волгатрансстрой" (госконтракт на строительство заключен с АО "Волгатрансстрой — метро", входит в ГК "Волгатрансстрой" — ИФ) возобновил работы на улице Самарской и на станционном комплексе, в том числе по сооружению монолитных конструкций. До конца декабря подрядчик ожидает получение разрешения на возобновление работ ещё по двум участкам", — уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, работы по возведению станции были приостановлены с 20 ноября "в связи с отсутствием фронтов работ и запрета производства строительно-монтажных работ со стороны заказчика".

О причинах приостановки строительства ранее сообщил глава региона Дмитрий Азаров. Первой причиной губернатор назвал ситуацию с незавершенным расселением владельцев жилья, в том числе аварийного и ветхого, попавшего в зону строительства метро. Второй причиной, по словам Азарова, стало расследование, связанное с возможными нарушениями, которые якобы были допущены на начальном этапе строительства.

16 ноября суд арестовал бывшего врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова по подозрению на превышение должностных полномочий при строительстве станции метро "Театральная". По данным следствия, региональному бюджету был причинен материальный ущерб на сумму более 3,5 млрд рублей.

Станция "Театральная" должна завершить первую линию самарского метро. Ожидается, что она позволит связать удаленные районы города с историческим центром. Первый поезд до новой станции метро планировалось запустить в октябре 2024 года.

Основанная в 1989 году ГК "Волгатрансстрой" бизнесмена Вячеслава Сонина ведет капитальное строительство по гражданскому, промышленному и транспортному направлениям.