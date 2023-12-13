Адыгейский филиал «Россети Кубань» по итогам 11 месяцев 2023 года присоединил к электрическим сетям энергокомпании более 2,5 тыс. физических и юридических лиц в Апшеронском, Белореченском районах Краснодарского края, Гиагинском, Майкопском, Кошехабльском, Красногвардейском, Шовгеновском районах и пригородных поселках Майкопа Республики Адыгея. Суммарная мощность, выданная новым потребителям, превысила 40 МВт.

В числе присоединенных к электрическим сетям компании социально значимые объекты: спортивный зал школы в селе Черниговское Апшеронского района, детские сады в поселках Верхневеденеевский и Степной, православная и спортивная школы в поселках Лесной и Первомайский Белореченского района, три детских сада и дом культуры в Шовгеновском районе, музыкальная школа в станице Ханская города Майкопа, детский сад в селе Красногвардейское Красногвардейского района. Наибольшее число новых заявителей составили физические и юридические лица, запросившие до 15 кВт электрической мощности.

Для подключения новых заявителей, а также увеличения мощности присоединенным к электрическим сетям потребителям энергетики выполнили строительство и реконструкцию энергообъектов: линий электропередачи, распределительных устройств и трансформаторных подстанций, которые обеспечивают транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций.

Всего с начала 2023 года в Адыгейские электрические сети поступило более трех тыс. заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям и увеличение мощности. Общий объем запрошенной электрической мощности составил почти 106 МВт. Количество заявителей, с которыми у энергокомпании в 2023 году заключен договор на технологическое присоединение и увеличение мощности, насчитывает свыше двух тыс. физических и юридических лиц.