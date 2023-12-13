Специалисты «Россети Ленэнерго» для повышения надежности электроснабжения потребителей провели ремонт 286 высоковольтных линий электропередачи 35-110 кВ (ЛЭП), расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Линии электропередачи 35-110 кВ были модернизированы путем замены дефектных участков проводов протяженностью 12,1 км, 49,5 км грозозащитного троса, 33 опор и 36 631 изолятора.

В ходе работ установлены железобетонные опоры на секционированных стойках, смонтирован нераскручивающийся рихтованный стальной грозозащитный трос, выполненный из оцинкованной проволоки и изготовленный в соответствии с требованиями СТО. Он отличается высокой прочностью, устойчив к вибрационным нагрузкам, а также обеспечивает защиту ЛЭП от атмосферных перенапряжений (грозы).

Ремонтная программа ПАО «Россети Ленэнерго» на 2023 года выполнена в полном объеме. Это позволило обеспечить надежным электроснабжением 52 системообразующие организации города и области, в том числе: ООО «ПГ «Фосфорит», ПАО «Новатэк», ООО «Сибур Портэнерго», ОАО «Компания Усть-Луга» и другие предприятия.