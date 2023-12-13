Специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» выполнили комплекс мероприятий по обеспечению мощностью СПК имени Ленина в Луховицах.

Предприятие более 10 лет работает в селе Дединово, занимаясь выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, а также грибов и трюфелей.

Для выдачи аграрному бизнесу мощности в размере 600 кВт энергетики построили трансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 630 кВА, возвели участок воздушной линии 10 кВ выполнив его самонесущим изолированным проводом, обладающим повышенными характеристиками надежности, и обеспечив секционирующим пунктом 10 кВ, а также установили на вновь сооружаемых объектах устройства релейной защиты и автоматики, телемеханики, канала связи и передачи данных.

Основным источником питания для СПК имени Ленина, объекта третьей категории надежности, стала подстанция 35 кВ «Дединово».