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"Россети Московский регион" обеспечили мощностью сельхозпредприятие на востоке Подмосковья

13 декабря 2023, 14:45 347 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
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Специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» выполнили комплекс мероприятий по обеспечению мощностью СПК имени Ленина в Луховицах.

Предприятие более 10 лет работает в селе Дединово, занимаясь выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, а также грибов и трюфелей.

Для выдачи аграрному бизнесу мощности в размере 600 кВт энергетики построили трансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 630 кВА, возвели участок воздушной линии 10 кВ выполнив его самонесущим изолированным проводом, обладающим повышенными характеристиками надежности, и обеспечив секционирующим пунктом 10 кВ, а также установили на вновь сооружаемых объектах устройства релейной защиты и автоматики, телемеханики, канала связи и передачи данных.

Основным источником питания для СПК имени Ленина, объекта третьей категории надежности, стала подстанция 35 кВ «Дединово».

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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