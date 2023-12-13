Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» завершили работы по переносу пяти трансформаторных подстанций и 12,5 км воздушных линий электропередачи в селении Гелдаган Курчалоевского района.
Необходимость в реализации технических мероприятий возникла в связи с расширением дорожного полотна на восьми улицах населенного пункта.
В ходе работ энергетики заменили на линиях электропередачи 68 ветхих опор и установили на участке две дополнительные трансформаторные подстанции мощностью 160 и 250 кВА, повысив надежность электроснабжения трех тысяч жителей села.
«Проект реализован по поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова. Весомую поддержку энергетикам оказал Региональный общественный фонд имени Первого Президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, – отметил главный инженер АО «Чеченэнерго» Ильяс Цуев.
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