Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» завершили работы по переносу пяти трансформаторных подстанций и 12,5 км воздушных линий электропередачи в селении Гелдаган Курчалоевского района.

Необходимость в реализации технических мероприятий возникла в связи с расширением дорожного полотна на восьми улицах населенного пункта.



В ходе работ энергетики заменили на линиях электропередачи 68 ветхих опор и установили на участке две дополнительные трансформаторные подстанции мощностью 160 и 250 кВА, повысив надежность электроснабжения трех тысяч жителей села.