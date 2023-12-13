В Хабаровском крае открылось движение поездов по новому главному пути на перегоне Дакка - Датта линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. Модернизацию перегона и строительство 10 километров второго пути через Сихотэ-Алиньский хребет выполнила «Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520).

Механизаторы переработали на объекте 575 тысяч кубометров грунта. Учитывая горный рельеф, большая часть пришлась на устройство скальной выемки. На пересечении с водными преградами смонтировали 2 моста и 10 водопропускных труб.

На перегоне модернизированы системы СЦБ, связи и энергоснабжения. В рамках этих работ здесь проложили 65 километров кабелей.

Всего на линии БАМа Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань «Бамстроймеханизация» построит более 360 км вторых путей на 32 объектах. После ввода их в эксплуатацию пропускная способность линии, ведущей к тихоокеанским портам, увеличится в два раза. Работы – часть второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог.