Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В Хабаровском крае ГК 1520 модернизировала перегон БАМа Дакка – Датта

13 декабря 2023, 14:30 368 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

В Хабаровском крае открылось движение поездов по новому главному пути на перегоне Дакка - Датта линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. Модернизацию перегона и строительство 10 километров второго пути через Сихотэ-Алиньский хребет выполнила «Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520).

Механизаторы переработали на объекте 575 тысяч кубометров грунта. Учитывая горный рельеф, большая часть пришлась на устройство скальной выемки. На пересечении с водными преградами смонтировали 2 моста и 10 водопропускных труб. 

На перегоне модернизированы системы СЦБ, связи и энергоснабжения. В рамках этих работ здесь проложили 65 километров кабелей. 

Всего на линии БАМа Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань «Бамстроймеханизация» построит более 360 км вторых путей на 32 объектах. После ввода их в эксплуатацию пропускная способность линии, ведущей к тихоокеанским портам, увеличится в два раза. Работы – часть второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог.  

Обсудить на форуме
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
13.12.2023
Энергетики предусмотрели дополнительные меры по повышению надежности в поселке Палкинский Торфянник
13.12.2023
О ситуации с массовыми нарушениями электроснабжения
13.12.2023
Инвестиции в проект на месте цементного завода в Марьиной Роще составят 12 млрд рублей
13.12.2023
Более полумиллиарда рублей инвестируют в новое производство в Королеве
13.12.2023
Под председательством Алексея Оверчука состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно