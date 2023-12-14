Специалисты филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершают первый этап работ по реконструкции подстанции (ПС) 110/10 кВ «Кременкуль» в развивающемся пригороде г. Челябинска – Сосновском районе Челябинской области. Работы находятся в финальной стадии и в полном соответствии с графиком реализации инвестиционного проекта.

До конца 2023 года энергетики «Россети Урал» увеличат установленную мощность на подстанции (ПС) 110/10 кВ «Кременкуль», выполнив первый этап реконструкции с установкой трансформатора на 16 МВА. В настоящее время на ПС «Кременкуль» произведен монтаж блочно-модульного здания закрытого распределительного устройства (ЗРУ) классом напряжения 10 кВ, блочно-модульного здания пункта управления ПС (ОПУ), установлена металлическая анкерная опора ЛЭП 110 кВ на отпайке воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ, завершается монтаж ключевых узлов центра питания, коммутационного оборудования. Уже установлен второй силовой трансформатор на 16 МВА. Его ввод в работу будет произведен в 2024 году.

Ввод в работу подстанции «Кременкуль» призван обеспечить надежное электроснабжение жителей 13 населенных пунктов Сосновского района и удовлетворить потребности в дополнительной мощности для динамично развивающегося пригорода Челябинска. Данные мероприятия в дальнейшем позволят беспрепятственно реализовывать подключение новых клиентов к электросетям компании на этой территории.

В том числе будет решена задача по повышению качества электроснабжения поселков, которые в силу своей непосредственной близости к Челябинску являются населенными пунктами с активной застройкой. При отсутствии газовых сетей дома имеют электрическое отопление. Земли для участков под строительство (ИЖС) переоформляются из земель сельхозназначения, развитие инфраструктуры происходит по факту уже построенных хаотично домов, подача заявок на технологическое присоединение носит разрозненный характер, затрудняющий планирование развития электросетевой инфраструктуры. В том числе следствием хаотичной застройки по факту остается отсутствие коридоров для строительства воздушных линий электропередачи и участков для трансформаторных подстанций.

Данная ситуация обуславливает рост нагрузки на существующую электросетевую инфраструктуру сверх номинальных расчетных значений. Как следствие – перепады напряжения у жителей, в частности, - коттеджного поселка Ключи (Новые ключи), который входит в состав Краснопольского сельского поселения Сосновского района и расположен в 14 км на северо-запад от Челябинска, статус земли поселений под ИЖС. Общая площадь посёлка составляет более четырёхсот гектаров, на всей «новой нарезке» отсутствует газоснабжение.

В ходе решения задачи в 2022 – 2023 г. в п. Ключи энергетики «Россети Урал» выполнили более 50 мероприятий по улучшению качества электроэнергии. Установлены трансформаторные подстанции ТП-10/0,4 кВ, построена воздушная ЛЭП 0,4 – 10 кВ протяженностью 4,5 км. Дополнительно построена связь с подстанцией (ПС) «Есаулка» и ПС «Харлуши», которая позволит при необходимости перевести электроснабжение н.п. Ключи на другие центры питания.

Ввод в эксплуатацию ПС 110/10 кВ «Кременкуль» - одного из ключевых центров питания в Сосновском районе Челябинской области - позволит частично решить проблемы развивающихся территорий пригородов г. Челябинска, где идет массовая жилая застройка.

Напомним, в филиале ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» разработан и реализуется комплекс необходимых мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения жителей динамично развивающихся территорий Челябинской области, в число которых входит Сосновский район. Реализация комплексной программы предусматривает модернизацию существующей инфраструктуры: установку новых трансформаторных подстанций, увеличение мощности действующих трансформаторных подстанций (ТП), замену проводов на действующих линиях электропередачи 0,4 – 10 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП) с увеличением сечения, строительство дополнительных линий электропередачи, оптимизацию схем электроснабжения проблемных территорий.

Объём инвестиций, направленных компанией «Россети Урал» на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей в восьми муниципальных образованиях (в т.ч. Сосновском районе) Челябинской области, в 2023 году составил порядка 600 миллионов рублей.