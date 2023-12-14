«Мособлэнерго» в начале декабря завершило строительство в с. Немчиновка Одинцовского г.о. кабельно-воздушной линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 650 м. Работы выполнялись в рамках договора на технологическое присоединение новых абонентов на ул. Лесной.

Новая линия электропередачи отходит от подстанции ТП-510787 мощностью 500 кВА. Электроустановка обеспечивает электроснабжение потребителей, проживающих на Лесной улице — это около ста абонентов. После ввода в работу КВЛ-0,4 кВ к электрообъектам было подключено еще несколько домов заявителей.

Работы в рамках договоров технологического присоединения выполняются в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.