Специалисты свердловского филиала «Свердловэнерго» приступили к завершающей стадии строительства комплектной трансформаторной подстанции 35/10 кВ «Статус» в поселке Прохладный. Ввод в работу нового энергообъекта позволит распределить растущую нагрузку с действующих центров питания, а также даст возможность создать резервную схему электроснабжения.

На данный момент энергетики уже сделали все подготовительные работы и приступили к монтажу основного оборудования. До конца текущего года специалисты энергокомпании планируют провести пуско-наладочные работы на энергообъекте и полностью завершить строительство КТП и включить ее в существующую электросетевую инфраструктуру данного населенного пункта. Затраты на реализацию проекта составили более 43,5 млн рублей.



Стоит отметить, что завтра энергетики «Россети Урал» примут участие в заседании областного Штаба по электробезопасности Свердловской области, на котором поднимут тему комплексного подхода к решению вопросов энергоснабжения Белоярского городского округа. Для стабилизации ситуации на территории необходима четкая синхронизация планов развития данной территории, более ответственный подход к технологическому присоединению новых коттеджных поселков со стороны застройщиков. Такие меры позволят энергетикам планировать реконструкцию существующей сетевой инфраструктуры, а также строительство новых центров питания опережающими темпами. Кроме того, необходимо на законодательном уровне закрепить возможность ограничения потребления максимальной мощности в соответствии с согласованными параметрами в договоре на технологическое присоединение, а также рассмотреть пересмотр норм проектирования в части обоснования реконструкции и строительства новых центров питания опережающими темпами.

Всего с начала 2023 года по Белоярскому городскому округу заключено 1 968 договоров технологического присоединения общей мощностью 37,1 МВт, в том числе с заявителями мощностью до 15 кВт - 1 843 договора технологического присоединения общей мощностью 24,2 МВт.

Следует отметить, что продолжающаяся массовая застройка данной территории требует комплексного подхода к решению вопросов энерго- и газоснабжения, а также синхронизации планов развития с ресурсоснабжающими организациями.