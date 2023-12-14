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На Камчатке примет пациентов новая краевая больница

14 декабря 2023, 11:30 262 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: АО «Крокус Интернэшнл»

Фото: АО «Крокус Интернэшнл»

Медицинское учреждение возводят в два этапа. Первыми планируется ввести в строй лечебно-диагностический и палатный корпус на 175 койко-мест. Их общая площадь превышает 36 тыс. кв. м. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий.

«Под лечебно-диагностический корпус отведено более 21 тысячи кв. м. Размещать пациентов будут на площади в 12 тысяч кв.м. Между собой корпуса соединит система теплых переходов», - рассказал заместитель руководителя службы главных экспертов проекта по объектам гражданского назначения Главгосэкспертизы России Дмитрий Абдуллаев.

На втором этапе строительства будут возведены еще четыре больничных корпуса – административно-поликлинический, палатный на 275 коек, патологоанатомическое отделение и блок вспомогательных отделений.

Всего новая больница рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. Площадь комплекса составит более 63 тысяч кв. м., а общая площадь территории больницы свыше 41 гектара. Объект реализуется в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».

Генеральный проектировщик: АО «Крокус Интернэшнл». Застройщик: КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница».

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
Отрасль: Строительство 

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