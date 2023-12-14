О ходе восстановления электроснабжения в ряде регионов России

Минэнерго России совместно с энергетическими компаниям и региональными властями продолжают устранять последствия массовых нарушений электроснабжения потребителей в ряде регионов, нарушенного из-за непогоды.

На 10:00 (мск) в Ростовской области без энергоснабжения остаются около 8,4 тыс. чел. Работают 66 аварийно-восстановительных бригад (225 чел., 79 единиц спецтехники).

В ЛНР без электричества остаются 55,7 тыс. чел. На аварийно-восстановительных работах заняты 76 бригад (281 чел. и 93 единицы спецтехники).

В ДНР обесточенными остаются 49,9 тыс. чел. Работают 99 аварийно-восстановительных бригад (306 чел. и 93 единицы спецтехники).

В Псковской области без электроснабжения остаются 5,5 тыс. чел. Работают 108 бригад (391 чел., 111 единиц спецтехники).

Энергетики приступают к восстановительным работам, как только позволяют погодные условия с учётом необходимости обеспечить безопасность персонала.

Ход проведения аварийно-восстановительных работ остаётся на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения всех потребителей. Также на особом контроле ведомства вопрос энергообеспечения социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.