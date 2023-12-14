Банк ДОМ.РФ предоставил более 23 млрд рублей на строительство жилого квартала комфорт-класса Respect в Санкт-Петербурге на Полюстровском проспекте, сообщили в пресс-службе банка.

"Банк ДОМ.РФ предоставил группе компаний (ГК) "ПСК" проектное финансирование в размере 23,1 млрд рублей на строительство ЖК комфорт-класса Respect. На эти средства будет построен жилой квартал для проживания 2146 семей и общей площадью 246 тыс. кв.м", — говорится в сообщении банка.

По проекту поэтапно возведут шесть домов высотой от 7 до 13 этажей, школу на 1125 учащихся и детский сад на 240 мест. Завершить строительство первой очереди планируется в I квартале 2026 года.

"Это второй проект, реализуемый совместно с группой "ПСК"… С учетом нового договора совокупный лимит кредитования превысил 30 млрд рублей", – уточнил управляющий директор Северо-западного регионального центра Банка ДОМ.РФ Владислав Полежаев.

По данным портала наш.дом.рф на 14 декабря, в Санкт-Петербурге строится 7,3 млн кв.м жилья, из них 92% — с использованием счетов эскроу.