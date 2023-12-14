Производственное объединение “СмоленскЭлектроКабель”, помимо выпуска высококачественных проводов и кабелей, также успешно освоило производство модульных напольных покрытий, представив ряд новинок в начале этого года. Разработанные покрытия отличаются не только формами, но и сферами применения, что стало результатом сложной и продолжительной работы по подбору и испытанию материалов, корректировке производственного процесса.

Параллельно с этим, Производственное объединение “СмоленскЭлектроКабель” провело реорганизацию своего интернет-магазина и интегрировало его в свою цифровую платформу.

Завершающим этапом стало получение в конце года сертификата соответствия технического регламента требованиям пожарной безопасности, установленного Федеральным законом № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, а также добровольного сертификата ГОСТ 17241-2016, подтверждающего высокое качество продукции.

«Сегодня наши продукты доступны на большинстве торговых онлайн-площадок и в крупнейших сетевых розничных магазинах», - говорит руководитель отдела продаж Производственного объединения “СмоленскЭлектроКабель” Марина Шуйская.

Мы постоянно работаем над улучшением качества нашей продукции и расширением ассортимента, чтобы удовлетворить все потребности наших клиентов.