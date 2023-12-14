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Ремонт лечебного корпуса Орехово-Зуевской больницы оценили в 1,2 млрд

14 декабря 2023, 13:30 155 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Московской области капитально отремонтируют здание лечебного корпуса Орехово-Зуевской больницы, сообщает RosTender.info. Оно расположено по адресу улица Барышникова, 13/3.

Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения области проводит конкурс на проектирование и подрядные работы. Прием заявок на участие открыт до 10 января.

С подрядчиком заключат контракт на 1,2 млрд рублей из областного бюджета. Ремонтные работы завершатся в 2025 году. Мероприятия пройдут в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2027 годы.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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