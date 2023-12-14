В Московской области капитально отремонтируют здание лечебного корпуса Орехово-Зуевской больницы, сообщает RosTender.info. Оно расположено по адресу улица Барышникова, 13/3.
Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения области проводит конкурс на проектирование и подрядные работы. Прием заявок на участие открыт до 10 января.
С подрядчиком заключат контракт на 1,2 млрд рублей из областного бюджета. Ремонтные работы завершатся в 2025 году. Мероприятия пройдут в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2027 годы.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter