В Московской области капитально отремонтируют здание лечебного корпуса Орехово-Зуевской больницы, сообщает RosTender.info. Оно расположено по адресу улица Барышникова, 13/3.

Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения области проводит конкурс на проектирование и подрядные работы. Прием заявок на участие открыт до 10 января.

С подрядчиком заключат контракт на 1,2 млрд рублей из областного бюджета. Ремонтные работы завершатся в 2025 году. Мероприятия пройдут в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2027 годы.