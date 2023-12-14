12 декабря в Москве, на территории ВНИИКП прошло итоговое заседание секции “Кабели и провода энергетического назначения” Ассоциации “Электрокабель” в которой приняли участие 30 делегатов из 22 компаний. Заседание проходило в формате конференции с докладами и сессиями вопросов и ответов для участников.

В заседании секции приняли участие не только члены Ассоциации. В частности, на заседании присутствовал технический директор “Кавказкабель” Алексей Прохоров.

Присутствие на подобных мероприятиях не только членов АЭК, но и представителей других заводов, подчеркивает значимость и статус Ассоциации в качестве “единой силы” и точки консолидации кабельного бизнеса.

Руководитель секции “Кабели и провода энергетического назначения” Ассоциации “Электрокабель” Виталий Мещанов (Генеральный директор АО "ВНИИКП")

В рамках заседания были предусмотрены программные доклады и презентации от участников и представление общих статистических данных по кабелям и проводам энергетического назначения. Материалы секции доступны только членам Ассоциации и участникам рабочих групп и не предназначены для широкой огласки и публикации.

Члены ассоциации и участники секции могут получить информационные материалы, обратившись в дирекцию Ассоциации “Электрокабель”.

Редакция RusCable.Ru подготовила короткий обзор тем и тезисы выступлений.

Переход из маслонаполненных кабелей в эпоху СПЭ. Про непростую разработку и утрату компетенций

Доклад: “Переходная муфта для соединения маслонаполненного кабеля 110-220 кВ высокого давления и кабеля 110-220 кВ с СПЭ изоляцией - разработка, испытания, изготовление”

Докладчики: В.Б. Пшенов, к.т.н. , технический директор ООО «Изолятор», Л.Е. Макаров, ведущий научный сотрудник ОАО «ВНИИКП»

В настоящее время в энергосистеме города Москвы эксплуатируется порядка 100 километров маслонаполненных кабельных линий напряжением 110-220 кВ. Давление масла в трубопроводе составляет от 10 до 15 атмосфер в нормальном рабочем режиме. Такие кабели и арматура для них разрабатывались во ВНИИКП, но в настоящее время подобные кабельные системы потеряли свою актуальность и составляют головную боль для энергетиков. Последний раз подобный кабель производили в 1984 году. Сейчас подобные кабели никто не производит и произошла полная утрата компетенций.

Макаров Лев Ефимович, Ведущий научный сотрудник сектора № 1/3/2 отделения № 1 ВНИИКП, Кандидат технических наук

При этом энергетики не спешат полностью отказываться от эксплуатации данного типа кабельных линий. Проекта полного перехода на кабельные линии с изоляцией из СПЭ так и не предложено. Поэтому энергетикам потребовались “заплатки” в виде переходных муфт, которые могли бы соединить маслонаполненный кабель с кабелем СПЭ. Такие муфты нужны и для разветвления текущих сетей и для ремонтных работ. При этом всем очевидно, что чем больше будет точек “разрывов”, тем менее надежной будет становиться вся кабельная линия. Особенно, если учитывать тот факт, что маслонаполненные кабели уже отработали как минимум 30-40 лет.

Сборка испытательного стенда переходной муфты. Слайд из презентации.

Кроме проблемы с самим маслонаполненным кабелем и арматурой для него есть проблема утраты компетенций. В данный случай монтажом маслонаполненных линий могут заниматься только Россети. Только у них остались монтажники, которые умеют работать с таким типом кабеля. Причем только в Москве. В Санкт-Петербурге, насколько известно, таких специалистов нет. Произошла полная утрата компетенции по работе с данным типом кабеля.

Ранее подобные муфты на напряжение 110 кВ уже производились и использовались. Было реализовано 300 муфт для перекладки кабеля в районе третьего транспортного кольца в Москве на линии 110 кВ. Однако муфт для 220 кВ не существовало и ВНИИКП и ГК “Изолятор” предстояло провести большую работу по разработке конструкции, производству и испытанию подобной арматуры.

Страница из презентации

Участники совещания получили подробную информацию о выборе конструкции муфты, ее производстве и испытаниях. Проект находится на завершающей стадии. До конца 2023 года ожидается поставка первых 6 муфт для использования объектах.

Виктор Пшенов, к.т.н., технический директор ООО «Изолятор»

Дополнительно в докладе были представлены компетенции ГК “Изолятор” в производстве кабельной арматуры и дан ответ на вопрос, почему было принято решение об организации собственной производственной площадки и компании “Изолятор АКС”. Какие проекты оказались удачными и с какими производителями пройдены испытания.

Подробнее об “Изолятор АКС” и проекте полностью отечественной высоковольтной кабельной системы читайте в наших материалах:

Сверхпроводящие кабели и водоричество, которые нужно развивать

Сверхпроводящие кабели для электроэнергетики – состояние работ в мире и России.

Докладчик: В.С. Высоцкий, д.т.н., заместитель руководителя отделения №4

Сверхпроводимость пока остается “диковинкой” для энергетики. Но реализуемые в России и мире проекты говорят о том, что в ближайшей перспективе использование ВТСП-кабелей может стать повсеместным. Свои тезисы Виталий Высокий подтвердил презентацией с обзором проектов по всему миру и выводов с посещения конференции по теме сверхпроводимости.

Виталий Высоцкий - научный руководитель, заместитель заведующего отделением №4 - сверхпроводящие и криорезистивные провода и технологии их производства.

С точки зрения энергетики, сверхпроводящие кабели - это способ передавать ту же самую мощность на пониженном напряжении и сокращать инвестиции в строительство инфраструктуры. Текущий уровень технологической готовности оценивается в диапазоне от 6 до 8. Значит, что скоро технологии сверхпроводящих кабелей могут выйти на полноценный коммерческий рынок. Опытные образцы уже продемонстрированы в реальных условиях эксплуатации во многих местах, включая Россию.

Экономия при использовании ВТСП-кабеля

Лидером по сверхпроводимости в настоящий момент является Южная Корея. Именно там реализуются самые крупные исследовательские проекты. Среди интересных проектов, представлены концепции использования сверхпроводников в Китае для глобального энергопереноса в южные регионы и Японская концепция строительства ВТСП-кабельных линий вдоль железных дорог, что сэкономит место и обеспечит удобное расположение энергообъектов. Европейские проекты, наоборот, пока не выглядят реалистичными и больше напоминают “фантазии” для потенциальных инвесторов.

Реализованные проекты сверхпроводящих кабельных линий в Южной Корее.

Самым крупным проектом использования сверхпроводящего кабеля является ВТСП-кабельная линия в Санкт-Петербурге протяженностью 2,5 км. Кабель для этого проекта производился на заводе “Иркутсккабель” холдинга УНКОМТЕХ. Об этом проекте и производстве кабеля есть эксклюзивный материал в журнале RusCable Insider в проекте УНКОМТЕХ 360.

Номер журнала RusCable Insider о проекте ВТСП-кабеля УНКОМТЕХ

Еще одним из перспективных направлений является создание гибридных систем передачи энергии. Например, Виталием Высоцким использовался новый термин - водоричество.

Водоричество - это совмещение сверхпроводящей линии с трубопроводом водорода. Таким образом можно создать систему супер-плотной передачи электроэнергии. Проект существует на этапе макетов и его готовность к внедрению в энергетику пока еще далеко. Однако это направление гибридной энергетики развивается и необходимо прикладывать усилия, в том числе в части образования и воспитания нового поколения энергетиков, которым, возможно, предстоит реализовывать крупнейшие проекты сверхпроводящих кабельных линий.

Виталий Высоцкий в проекте "Уроки Легенд ВНИИКП"

Проблемы ГОСТов и сложности стандартизации. Вопросы, которые нужно брать в свои руки.

ГОСТ 34834. Проблемы введения и применения и разработка ГОСТ «Изделия кабельные. Термины и определения».

Докладчик: Т.С. Мартыненко, Руководитель отделения № 5 ВНИИКП.

“Если Вы будете погружаться в тематику разработки стандартов поглубже, то вы увидите, сколько ГОСТов в последнее время ввели в действие, отменили, приостановили с досрочным применением, потом вообще отменили лет на пять, потом опять говорят, что будут вводить. И вот эта катавасия у них (в Росстандарте) идет во всех направлениях. Поэтому, действительно, для кабельщиков ГОСТ 34834 не совсем удачный. Приятных новостей для кабельщиков на сегодня нет. "

Татьяна Мартыненко, Руководитель отделения № 5 ВНИИКП.

В своем докладе Татьяна Мартыненко рассказала о работе ВНИИКП и ТК-46 по разработке и внедрению отраслевых стандартов, регулярной, и подчас мало результативной переписке с Минпромторгом, Росстандартом, о неоднозначной ситуации с перечнями стандартов и пожеланиях кабельных заводов и потребителей, которые учитываются при разработке ГОСТов.

«Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия»

Из переписки с Минпромторгом: В настоящее время Минпромторгом России проводятся работы по внесению изменений в Единые перечни продукции, в том числе в целях актуализации информации о национальных стандартах В проекте изменений в единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, в подпункт 33.1 «Кабели силовые с пластмассовой и бумажной изоляцией для стационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ (до 35 кВ включительно), включен межгосударственный стандарт ГОСТ 34834-2022. Согласно действующей редакции постановления №2425 кабели силовые с пластмассовой и бумажной изоляцией для стационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ (до 35 кВ включительно) подлежат декларированию соответствия требованиям ГОСТ Р 55025-2012. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с положениями статьи 23 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу и действуют на всей территории Российской Федерации в отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации во время действия декларации о соответствии или сертификата соответствия, в течение срока годности или срока службы продукции, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Татьяна Мартыненко в проекте "Уроки Легенд ВНИИКП"

Разработка ГОСТ 15845. «Кабельные изделия. Термины и определения»

Один из базовых ГОСТов для кабельной промышленности почему-то разрабатывают не кабельщики. Поэтому ВНИИКП и ТК-46 активно взялись за разработку и внедрение ГОСТ 15845.

Разработчик ОАО «ВНИИКП», представлен ТК 046 «Кабельные изделия».

Стандарт является пересмотром одноименного ГОСТ 15845-80.

ГОСТ 15845 является межгосударственным стандартом и прошел процедуру разработки в соответствии с ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная стандартизация. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»:

1. обсуждение проекта стандарта заинтересованными странами ЕАЭС и в РФ;

2. голосование по окончательной редакции проекта в странах ЕАЭС и РФ с положительным результатом;

3. проект стандарта находится на издательском редактировании, после чего он будет принят межгосударственным советом по стандартизации в качестве межгосударственного стандарта с дальнейшим введением в странах -участницах Соглашения и введен в действие на территории РФ (принят на МГС – февраль 2024 года, приказ о введении на территории РФ –февраль-март 2024 года).

После введения в действие на территории РФ ГОСТ 15845, ТК 046 выступит против дальнейшего утверждения ПНСТ 668-2022 в качестве национального стандарта, т.к. существование двух стандартов на один объект стандартизации противоречит принципам и правилам по стандартизации (ГОСТ Р 1.2-2020, раздел 6).

Китайский КАБПРОМ. Красные возможности и угрозы

Актуальное состояние кабельной промышленности Китая в части производства оборудования для изготовления кабелей и проводов. Угрозы и возможности.

Докладчик: Р.Е. Васильев, заместитель генерального директора АО "ВНИИКП", генеральный директор АО “Электропровод”.

Китайская промышленность по сравнению с 15-летней давностью очень сильно выросла в части производства кабельного оборудования, ассортимента. На данный момент можно отметить, что китайское оборудование достигло уровня европейских производителей. Для производства массового кабеля в Китае можно приобрести все необходимое оборудование, которое они самостоятельно производят.

Однако, специфическое оборудование, особенно в части экструзии высокотемпературных материалов, или при производстве оборудования для сверхвысокоточных процессов в Китае используются европейские компоненты. Это шнековые пары, экструзионные головки, специфический высокоточный инструмент и оснастку. Сложные и технологичные линии все равно содержат в себе европейские компоненты.

Китайские производители имеют очень хорошее и высокоточное оборудование. Они оснащены хорошими комплексами CNC, ЧПУ-станками, не только китайского, но и корейского и японского производства ТОП-уровня, поэтому для них не составляет добиться высокой точности на уровне производителей из Швейцарии, Однако, например, в Китае сложно найти металл требуемого качества. И поэтому финальные высокоточные изделия не достигают нужного технического уровня. Это вынуждает даже китайских производителей использовать европейские комплектующие и компоненты в своих линиях.

За 2023 год представители Ассоциации “Электрокабель” посетили более 20 производителей кабельного оборудования в Китае разного уровня и номенклатуры. Роман Васильев привел подробный анализ некоторых аспектов производства оборудования и выделил основные плюсы и минусы перехода на китайское оборудование.

Плюсы:

Покупка напрямую у производителя. Удобная логистика, доступность портов и контейнерных перевозок по FOB. Наличие прямых авиарейсов в Шанхай и Ганчжоу. Прямые платежи и денежные переводы. Гибкий подход в подборе компонентов. Китайские производители идут навстречу заказчику и комплектуют линии необходимой компонентной базой. Короткие сроки. Производство и поставка оборудования от 2 до 6 месяцев. Для сравнения, европейский Майллефер дает сроки поставки 2 года. Сопровождение и внедрение. Китайские производители стали предлагать не только продажу оборудования, но и продажу технологии по изготовлению того или иного продукта. Они готовы даже в контракты вписывать не только перечень оборудования, но и характеристики работы машины, а именно то, что на этой машине должен получиться тот или иной продукт, который описан в контракте.Это означает высокий уровень компетенции.

Минусы:

Языковой барьер.Возникают серьезные сложности в общении. Разность менталитета. Пока работа с китайскими поставщиками связана с рисками из-за недопонимания. Но к этому можно приспособиться.

Главный вывод, который сделал Роман Васильев в своем выступлении:

Главное на иглу не подсесть с Китаем, а самим тоже развиваться.

Бизнес на сертификации. Маркетинговая презентация “Электросерт”

Обязательная и добровольная сертификация кабельной продукции.

Докладчик: М.М. Вишнева, Генеральный директор АНО по сертификации «Электросерт»

С маркетинговой презентацией о компании “Электросерт” и ее возможностях по подтверждению соответствия стандартам на кабельно-проводниковой продукцию и муфты выступила Мария Вишнева.

Одна из задач ОС «Полисерт» - в сотрудничестве с ОАО «ВНИИКП» обеспечить профессиональную добровольную сертификацию следующей кабельной продукции. В настоящее время “Электросерт” обеспечивает возможность передачи дел по сертификатам АНОЦ «Секаб» в ОС «Полисерт», а также предлагает ряд уникальных продуктов по сертификации для Росатома, рынка Турции и испытаниям на грибостойкость (тропическое исполнение).

Кроме того, С 01.07.2023 г. вступил в действие ГОСТ 34839-2022 «Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия», утратила силу на территории РФ предыдущая версия стандарта ГОСТ 13781.0-86.

В связи с введением ГОСТ 34839-2022 перед изготовителями муфт встала проблема отсутствия возможности оформления добровольных сертификатов соответствия на кабельные муфты, т.к. на данный ГОСТ не аккредитованы органы по сертификации и испытательные центры.

В настоящее время осуществляется расширение области аккредитации ОС «Политест» в части ГОСТ 34839-2022.

Реальная аналитика Ассоциации “Электрокабель”

Анализ объемов производства группы «Кабели и провода энергетического назначения» в 2023 году.

Докладчик: Наталья Сахарова, Генеральный директор АЭК.

В завершении совещания генеральный директор Ассоциации “Электрокабель” Наталья Сахарова выступила с аналитической презентацией с анализом объемов производства кабелей энергетического назначения.

В экономике России продолжается рост, вызванный двумя основными факторами:

Вливание в экономику массы бюджетных денег для оплаты госзаказов в оборонной сфере и строительстве — импульс от них идёт по другим отраслям: металлургия, транспорт, добыча стройматериалов и т.д. Так же как и в предыдущем периоде, основным драйвером роста явилось и строительство, а за ними и все остальные отрасли промышленного производства. При этом инфляция в 2023 г. превысила и продолжает превышать ранее планируемые темпы.

Рост строительства связан с тем, что отложенные в 2022 г. проекты в стройиндустрии стали активно запускаться в текущем году, что может способствовать росту объемов строительства по всей России на 7–11% год к году. На показатель также повлияет пересмотр бюджетов контрактов из-за подорожания материалов и оборудования.

Были представлены качественные данные и выкладки по консолидированной отчетности и собственной аналитики АЭК, включая данные по импорту и экспорту кабельной продукции и изменению конъюнктуры рынка.

План работы секции в 2024 году

В 2024 году планируется провести 2 заседания секции:

Выездное совещание, июнь 2024 г. (место не определено).

Совещание в Москве, ноябрь-декабрь 2024 г.

Основные темы совещаний и направления работы секции:

Научно-технические достижения в области силовых кабелей и материалов для их изготовления

Проблемы производства и технологии изготовления силовых кабелей с учетом ограничений поставок материалов и оборудования

Вопросы стандартизации и сертификации КПП

Взаимодействие с Потребителями КПП и государственными органами по вопросам по вопросам эксплуатации и применения силовых кабелей

Список приглашенных компаний:

Рыбинскэлектрокабель (Prysmian) СКТ Групп (Акрон Холдинг) Людиновокабель УНКОМТЕХ ЭМ-Кабель (Оптикэнерго) Завод "Энергокабель” Тверьэнергокабель ГК “Москабельмет” Сарансккабель Холдинг Кабельный Альянс (ХКА) Угличкабель Таткабель АЛЮР Калужский кабельный завод Конкорд Ореол Рыбинский кабельный завод Интех Цветлит Трансэнерго Изолятор Энергокомплект

Александр Гусев, директор по информационной политике Ассоциации "Электрокабель".

Материал подготовлен редакцией RusCable.Ru на основе комментариев и презентационных материалов участников совещания. Полные версии докладов и презентаций доступны только для членов Ассоциации “Электрокабель”, участвующих в работе секций. Информация и аналитика носят эксклюзивный характер, а также на совещаниях обсуждаются конкретные компании, проекты и решения в части развития кабельного бизнеса.

Принять участие в заседании секции возможно по персональному приглашению от Ассоциации “Электрокабель” или компании-члены АЭК, участвующие в работе секции. Вступить в Ассоциацию “Электрокабель” может любая компания, которая будет соответствовать стандартам и требованиям и получит 2 рекомендательных письма от действующих членов Ассоциации.

Ассоциация “Электрокабель” работает в концепции “министерства нового типа” и служит главным инструментом межотраслевого взаимодействия и работы с государственными органами. Интересы АЭК - это не конкурентная борьба компаний, а развитие всего рынка кабельно-проводниковой продукции и реализация проектов, оказывающих влияние на всю отрасль. Именно поэтому АЭК требует активного участия членов в собраниях, совещаниях и работе секций, проводит стратегические сессии и работает с глобальными вызовами рынка.

Текст: Сергей Кузьминов, обозреватель RusCable.Ru