Власти Астраханской области на полях Международной выставки-форума "Россия", где проходит день региона, заключили соглашение о строительстве к 2028 году солнечных электростанций мощностью до 350 МВт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области.

По данным властей, с 2017 года на территории Астраханской области построено и запущено 12 солнечных электростанций общей мощностью 285 МВт и ветропарк общей установленной мощностью 340,2 МВт, включающий в себя пять ветровых электростанций. В 2023 году регион стал лидером в стране в номинации "Самый активный ВИЭ-регион", которая оценивается по объемам энергомощностей на основе ВИЭ, введенных в эксплуатацию с 2014 года.

"Соглашение на полях Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал с заместителем генерального директора "Юнигрин энерджи" Олегом Шуткиным. Компания специализируется на проектировании, строительстве и эксплуатации солнечных электростанций, генерации и поставке электроэнергии. Планируется, что до конца 2027 года на территории региона построят сетевые солнечные электростанции мощностью до 350 МВт", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в день Астраханской области на ВДНХ Бабушкин также подписал соглашение о сотрудничестве между правительством региона и ассоциацией поддержки и развития автомотоспорта "Силквей ралли" для популяризации данного вида спорта и проведения международных соревнований. Так, на территории Астраханской области с 2010 года проходят этапы ралли-марафона "Шелковый путь", с 2011 - ралли-рейд "Золото Кагана", в котором ежегодно принимают участие до 50 экипажей.