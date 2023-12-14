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В Балашихе отремонтируют здание гимназии №1

14 декабря 2023, 16:15 365 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Балашихе Московской области капитально отремонтируют здание гимназии №1 имени Героя Российской Федерации А. В. Баландина, сообщает RosTender.info.

Объявлен конкурс на инженерные изыскания, подготовку проектной документации и подрядные работы. Прием заявок на участие открыт до 9 января. Начальная цена муниципального контракта составляет 457,2 млн рублей.

Здание гимназии расположено по адресу шоссе Энтузиастов, дом 56. Ремонт пройдет в рамках реализации государственной программы «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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