В Балашихе отремонтируют здание гимназии №1

В Балашихе Московской области капитально отремонтируют здание гимназии №1 имени Героя Российской Федерации А. В. Баландина, сообщает RosTender.info.

Объявлен конкурс на инженерные изыскания, подготовку проектной документации и подрядные работы. Прием заявок на участие открыт до 9 января. Начальная цена муниципального контракта составляет 457,2 млн рублей.

Здание гимназии расположено по адресу шоссе Энтузиастов, дом 56. Ремонт пройдет в рамках реализации государственной программы «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы.