В Благовещенске открыто движение по новому мосту через реку Зея

Сегодня в Благовещенске открыто движение по крупнейшему объекту дорожно-транспортной инфраструктуры Амурской области – новому мостовому переходу через реку Зея. Общая протяженность сооружения составляет более 10 км.

Мостовой переход состоит из 26 опор, вантовой системы, подходов на правом и левом берегах и двух автомобильных развязок. На примыкании к федеральной трассе Р-297 «Амур» построена одна развязка в двух уровнях с двумя правоповоротными съездами и железобетонным путепроводом. Еще одна одноуровневая развязка расположена на пересечении с региональной дорогой Владимировка – Заречный. Протяженность самого искусственного сооружения через Зею составляет 2 км.

«Новый Зейский мост построен при поддержке Президента России – это один из крупнейших инфраструктурных проектов в Амурской области за последние десятилетия. Новый мост сделает жизнь амурчан комфортнее, а проезд по нему будет стабильным и безопасным. Сейчас важно всем водителям внимательно следить за знаками дорожного движения», – сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Реализация масштабного проекта обусловлена увеличением интенсивности транспортного потока и растущих нагрузок от прохождения автотранспорта по действующему мосту, который был построен в 1981 году и давно нуждался в капитальном ремонте. При этом действующий Зейский мост был единственным сооружением, соединяющим столицу Приамурья с районами Амурской области. Из-за отсутствия транспортной альтернативы закрыть его для проведения работ было невозможно.

Новый мост возведен с целью опережения возможных проблем со старым. Несмотря на сложные условия (паводковая ситуация в регионе, ограничения, связанные с пандемией), которые пришлись на период реализации проекта, сооружение возвели с опережением проектных сроков на год.

«Мы гордимся тем, что смогли выполнить такой сложный и важный проект в сжатые сроки – завершили проект на 13 месяцев раньше контрактных. Новый Зейский мост – это результат тесного сотрудничества нашей компании с заказчиком, проектировщиком, контролирующими органами и местными властями. Мы благодарим всех, кто принимал участие в строительстве моста, за их профессионализм, ответственность и трудолюбие. Новый Зейский мост – это не только транспортная артерия, но и символ развития региона», – рассказал руководитель проекта Эдуард Давыдов.

Сооружение возвели благодаря федеральной поддержке. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина строительно-монтажные работы стартовали в 2020 году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», затем продолжились в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» (с 2021 по 2022 год). Завершили строительство на средства госпрограммы «Развитие транспортной системы Амурской области». Стоимость объекта составила 24,2 млрд рублей, в том числе 20,72 млрд рублей – средства федерального бюджета.

«Сегодня знаковое событие для региона – открыто движение по новому Зейскому мосту! Строительство объекта подрядчик, несмотря на все трудности, завершил на год раньше. Работа этой компании заслуживает самой высокой оценки. Новый переход позволит перераспределить транспортные потоки и снизит нагрузку на старый мост, сформирует дополнительную транспортную артерию. Пропускная способность сооружения достигнет 14 тысяч автомобилей в сутки», – отметил заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин.

Строительство объекта выполнялось в комплексе с региональной дорожной кампанией. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершена реконструкция улицы Горького на участке от Первомайской до улицы Лазо. Это главный подход к мостовому переходу.

С сегодняшнего дня оба моста через Зею будут функционировать параллельно. Старый мост продолжит работать в прежнем режиме. Несмотря на то, что новый мост построен под все типы транспортных средств и трафик, для грузового транспорта будет действовать ограничение, разрешен проезд автомобилей до 3,5 т. К пассажирскому транспорту эти ограничения не относятся.