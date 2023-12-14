В Брянске построят школу на 1650 мест

Государственная экспертиза проектов Брянской области выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства школы по улице Амосова. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

В Брянске идет активное строительство в микрорайоне на территории бывшего аэропорта. К 2025 году по улице Николая Амосова, названной в честь известного хирурга, построят четырехполосную дорогу протяженностью 900 метров.

В 2024-2025 годах на улице Амосова в Советском районе областного центра появится школа вместимостью 1650 учеников. Инфраструктурный кредит в 1,38 млрд рублей на ее строительство региону одобрили летом прошлого года на заседании правительственной комиссии под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. В здании разместятся учебные классы, пищеблок, спортивные залы и зоны рекреации, административные и технические помещения*.

Застройщик – МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска.

Проектировщик – ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.