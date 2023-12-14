В Московской области капитально отремонтируют здание поликлиники №1 Коломенской больницы, сообщает RosTender.info.
Объект 1930 года постройки расположен по адресу улица Октябрьской революции, дом 318. Работы пройдут в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2027 годы.
Объявлен конкурс на проектирование и подрядные работы. Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения Московской области принимает заявки на участие до 9 января. С победителем заключат государственный контракт на 476,4 млн рублей.
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