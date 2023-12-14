Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В Оренбуржье в 2024 году построят не менее четырех зарядных станций для электротранспорта

14 декабря 2023, 10:00 232 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Freepik

Фото: Freepik

Строительство не менее 4 электрозарядных станций мощностью 149 кВт планируется в Оренбургской области в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Регион присоединился к пилотному российскому проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В нашем регионе в 2024 году планируется строительство не менее четырех "быстрых" электрозарядных станций за счет субсидий из федерального и областного бюджетов - до 1,86 млн рублей на покупку оборудования, до 0,9 млн рублей - на техприсоединение. Работаем с потенциальными инвесторами, прорабатываем места размещения объектов зарядной инфраструктуры", - написал губернатор.

По его словам, сейчас в Оренбургской области зарегистрировано около 150 электромобилей и 6 зарядных станций малой и средней категории мощности - до 60 кВт. Новые станции будут большей мощности - 149 кВт. 

Обсудить на форуме
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
14.12.2023
Филиал ПАО "Россети" обновил изоляцию на трех магистральных центрах питания Средней Волги
14.12.2023
В Брянске построят школу на 1650 мест
14.12.2023
Энергетики пермского филиала "Россети Урал" реализуют дополнительные меры по повышению качества электроснабжения коттеджного поселка "Южный ветер"
14.12.2023
"Россети" реконструировали главный центр питания Улан-Удэ
14.12.2023
Ремонт лечебного корпуса Орехово-Зуевской больницы оценили в 1,2 млрд
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно