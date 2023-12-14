В ТиНАО в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) инвестор возведет производственный комплекс по изготовлению сборных железобетонных конструкций. На предприятии смогут трудоустроиться свыше 340 человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Город одобрил передачу земельного участка инвестору в аренду без проведения торгов. Так, в поселении Щаповском он возведет производственный комплекс строительной отрасли промышленности. Общая площадь объекта составит 32 тысячи квадратных метров. На предприятии смогут трудоустроиться более 340 человек», — уточнил Владимир Ефимов.
Продукция, которая будет выпускаться на предприятии, применяется при строительстве лестничных площадок и проемов, балконов, фасадов и несущих стен зданий.
«Предполагается, что ежегодно на новом высокотехнологичном предприятии будет выпускаться до 45 тысяч единиц сборных железобетонных конструкций для строительства жилых зданий», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Город предоставляет инвесторам земельные участки под возведение новых или модернизацию действующих производств с 2016 года. Такая мера поддержки упрощает застройщикам создание и развитие предприятий, город взамен получает новые производства, рабочие места, готовую продукцию и налоговые отчисления.
«Для строительства комплекса по изготовлению сборных железобетонных конструкций город предоставит инвестору около четырех гектаров земли вблизи поселка Спортбазы поселения Щаповского ТиНАО. Договор аренды будет заключен на пять лет для реализации масштабного инвестиционного проекта. За это время компания должна завершить возведение предприятия и запустить производство», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
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