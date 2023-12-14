В ближайшие часы на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия ожидается сильное гололедообразование, дождь и мокрый снег. Во всех филиалах «Россети Юг» введен режим повышенной, ростовский филиал продолжает функционировать в особом режиме работы.

С 10 декабря погода проверяла на прочность электросетевой комплекс «Россети Юг» в Ростовской области. Здесь энергетики четвертые сутки устраняют последствия ледяного дождя и гололеда. 14 декабря электроснабжение почти всех потребителей, оставшихся без света в результате непогоды, восстановлено. Однако, гололед на проводах воздушных линий электропередачи еще сохраняется. При возникновении новых осадков при минусовой температуре ледяной слой будет быстро нарастать. Не исключены повторные технологические нарушения на энергообъектах.

Энергетики напоминают о правилах электробезопасности в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП) и возле энергообъектов.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:

приближаться к оборванным, лежащим на земле проводам ЛЭП на расстояние менее 8 м;

проникать в трансформаторные подстанции;

подниматься на опоры ЛЭП и самостоятельно проводить ремонтные работы.

О случаях обрыва или провиса проводов, искрения, других нарушениях на энергообъектах сообщайте дежурному диспетчеру района электросетей или на горячую линию 8-800-220-0-220.

Берегите свою жизнь и окружающих вас людей!