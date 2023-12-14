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Филиал ПАО "Россети" обновил изоляцию на трех магистральных центрах питания Средней Волги

14 декабря 2023, 13:45 120 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги модернизировал оборудование подстанций 500 кВ «Пенза-2», 220 кВ «Сердобск» и «Канаш», которые являются крупными центрами питания Пензенской области и Республики Чувашия. Смонтировано 336 единиц оборудования. Проект позволил повысить надежность электроснабжения населения регионов и промышленных потребителей, включая Канашский автоагрегатный и вагоноремонтный заводы, предприятие «Автомедтехника».

Энергетики заменили опорно-стержневые изоляторы (ОСИ), предназначенные для защиты и крепления токоведущих частей в электроустановках. Перепады температуры воздуха, снег, дождь, ветровые нагрузки становятся причиной износа и последующего разрушения ОСИ. Новая изоляция обладает повышенной механической прочностью, адаптирована к климатическим условиям региона.

Всего в рамках ремонтной компании на объектах МЭС Волги до конца 2023 года будет установлено 890 изоляторов разъединителей и шинных опор. Работы выполняются на объектах, питающих крупные города: Самару, Нижний Новгород, Саратов, Оренбург, Пензу.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ВОЛГИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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