Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада установил новую опорно-стержневую изоляцию (ОСИ) шинных опор на ключевых объектах электросетевого комплекса Брянской области. Всего смонтировано 230 единиц оборудования. Проект позволил повысить надежность электроснабжения региона с населением более 1,1 млн человек.

Основной объем работ выполнен на подстанции 220 кВ «Брянская», участвующей в электроснабжении областного центра и близлежащих городов, а также одного из крупнейших промышленных предприятий региона – Брянского сталелитейного завода. Кроме того, специалисты МЭС Северо-Запада обновили изоляцию на объектах, входящих в состав Брянского энергокольца и отвечающих за снабжение производств агрохолдинга «Мираторг».

Опорно-стержневая изоляция предназначена для защиты и крепления токоведущих частей в электрических установках. Перепады температур, осадки, ветер приводят к износу и разрушению ОСИ, что может стать причиной технологических нарушений. Для предотвращения таких инцидентов, выработавшие свой ресурс изоляторы меняются на современные аналоги. Используется оборудование российского производства, которое характеризуется повышенной механической прочностью и эксплуатационной надежностью.