Раньше срока завершены работы по установке в проектное положение купольной части наружной защитной оболочки (НЗО) энергоблока № 2, следующий этап - сварка, затем бетонирование

14 декабря 2023 года в реакторном здании энергоблока № 2 Курской АЭС-2 установлена в проектное положение купольная часть наружной защитной оболочки (НЗО). Установленный «купол» - последняя часть НЗО. Первоначально был смонтирован шестой ярус - нижняя составляющая «купола»: крупногабаритная конструкция весом более 215 тонн. Через 2 дня - верхняя часть - сам «купол», весом 195 тонн, диаметром 34,7 метра и толщиной стен 1,5 метра. Теперь высота реакторного здания составляет 64,9 метра, а после бетонирования купола достигнет 65,4 метра.

«Проектом строительства Курской АЭС-2 предусмотрены две защитные оболочки реакторного здания - внутренняя и наружная. Внутренняя исключает выход радиоактивных веществ в окружающую среду при нештатных ситуациях, наружная совместно с внутренней служит физической защитой от природных и техногенных внешних воздействий, включая землетрясение, ураганы и падение самолета. Устройство внутренней защитные оболочки (ВЗО) было завершено в конце декабря прошлого года», - прокомментировал директор Курской АЭС Александр Увакин.

Двойная защитная оболочка - отличительная особенность российских проектов энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ, которая обеспечивает максимальный уровень безопасности АЭС. Расстояние между внутренней и наружной оболочками 1,5 метра. Это конструктивная особенность, которая впервые применяется на атомных станциях поколения 3+.

Монтажу каждого яруса обеих оболочек предшествовала укрупнительная сборка составных элементов, которая выполнялась на специальной площадке около реакторного здания второго энергоблока.Установка в проектное положение конструкции осуществилась раньше технологического плана. Экономии времени удалось добиться благодаря эффективному взаимодействию всех задействованных в данной операции структур, а также благодаря реализации ПСР-проекта по максимальному укрупнению конструкций блоков.

«Этап подготовки и сборки купола НЗО - длительный и кропотливый процесс, по плану он составляет 101 день. На площадке сооружения Курской АЭС-2 сборка двух частей купола была выполнена специалистами за 86 дней. Сокращения сроков удалось достичь благодаря слаженному взаимодействию строителей», - прокомментировал вице-президент АО «Атомстройэкспорт», директор проекта по сооружению Курской АЭС-2 Олег Шперле.

Завершение монтажа всех ярусов наружной защитной оболочки - это важный шаг к физическому пуску энергоблока. Уже весной 2024 года начнутся работы по бетонированию купола, а после завершения этого этапа начнется монтаж системы пассивного отвода тепла (СПОТ).

Топливно-энергетический комплекс был и остается одной из важнейших составляющих экономики России, влияющей на развитие других отраслей промышленности. Президент и Правительство РФ ставят задачи по его развитию с целью укрепления производственного и технологического потенциала страны, повышения качества жизни граждан России. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения Курская АЭС-2 осуществляется в рамках Федерального проекта «Проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года».