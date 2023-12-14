Установившиеся в Тюменской области морозы до – 40 градусов стали серьезным испытанием для всех ресурсоснабжающих организаций. По данным Системного оператора Единой энергетической системы прирост мощности в тюменском энергоузле в ходе декабрьских морозов составил порядка 200 МВт. Особенно острая ситуация – в негазифицированных населенных пунктах Тюменской области, где для отопления домов используется электроэнергия.

Рост нагрузки на энергоинфраструктуру стал причиной технологических нарушений и привел к просадкам напряжения в смежных сетях у бытовых потребителей. В корне проблем – занижение планируемого объема энергопотребления при технологическом присоединении в целях экономии на оплате услуги.

В пиковые периоды потребления электроэнергии наблюдается существенное превышение домовладениями заявленных 15 кВт. На территориях, которые уже оборудованы умными счетчиками, в первую декаду декабря приборы 990 раз автоматически отключали подачу электроэнергии у бытовых потребителей, не допуская перегрузки электроустановок.

При этом отбор мощности домовладениями, которые еще не оборудованы интеллектуальной автоматикой, оценивается на уровне до 30 кВт. При техническом аудите «Россети Тюмень» установили 103 энергообъекта в распределительной сети 0,4 кВ, включая воздушные линии и трансформаторные подстанции (ТП), на которых зафиксировано превышение нормативных параметров отбора мощности. Большинство из них находятся в Перевалово.

Так, на одной из воздушных линий при пропускной способности 160 ампер фактические показатели силы тока превышают 220 ампер. Наиболее острый инцидент произошел вечером 11 декабря на линии 10 кВ, питающей населенные пункты Перевалово, Ушакова и Елань. Сила тока в момент технологического нарушения превысила номинальное значение (370 А) почти на 100 ампер. Подача электроэнергии жителям населенных пунктов была полностью восстановлена в течение двух с половиной часов.

Специалисты не прекращают отработку обращений на качество электроэнергии. Инженеры проводят замеры напряжения и установление причин в случае просадок. Здесь существенным фактором риска является бездоговорное потребление (хищение) электроэнергии.

Только за последний месяц энергетики выполнили более 1 500 проверок. С 14 ноября установлено свыше 20 фактов бездоговорного потребления. Составлено 10 актов, 12 потребителей направлены в энергосбытовую компанию для заключения договора. Еще порядка 170 домовладений имеют явные признаки нарушений. По ним направлен запрос в энергосбыт. В случае подтверждения компанией будут приняты меры по ограничению энергоресурса для недобросовестных потребителей.

По итогам совместных мероприятий со Следственным управлением Следственного комитета РФ по Тюменской области 13 декабря установлены новые факты бездоговорного потребления на застраиваемых территориях в селе Перевалово. Во всех случаях характерными признаками энерговоровства является либо отсутствие счетчиков на опоре, либо кустарное размещение шкафов учета с приборами, которые не используются компанией «Россети Тюмень» при технологическом присоединении.

Чтобы стабилизировать ситуацию с электроснабжением в пригороде Тюмени бригады «Россети Тюмень» продолжают вести работу в круглосуточном режиме и устранять локальные технологические нарушения на распределительных сетях. В ходе аварийно-восстановительных мероприятий в период аномальных холодов в Тюменском районе энергетики заменили более 2500 метров провода, более 35 автоматических выключателей и 14 трансформаторов, при этом все с увеличением мощности. Установлены 7 дополнительных ТП мощностью от 400 до 630 кВА в центры нагрузок.

К круглосуточной работе привлечены более 50 человек ремонтного и оперативного персонала. Задействованы 15 единиц спецтехники. За последние двое суток количество резервных источников электроснабжения увеличено до 9. Еще 4 мобильных дизельных генератора суммарной мощностью 2,2 МВт поступят в распределительный комплекс региона в течение декабря.

Системообразующая энергокомпания продолжает поддерживать территориальные сетевые организации. Так, резервное электроснабжение потребителей Дорстроя в СНТ «Русское поле» обеспечивают мобильные дизельные генераторы «Россети Тюмень».