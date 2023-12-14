Два новых резидента территории опережающего развития (ТОР) «Амурская» планируют строительство логистических комплексов на площадке «Ровное». Проекты общей стоимостью около 2 млрд рублей будут реализованы по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), их запуск позволит трудоустроить 200 местных жителей.

Компания «Монолит-Строй Амур» в 2026 году создаст быстровозводимый складской комплекс классов А и В, с площадками открытого хранения, мульти-температурный склад хранения овощей общей площадью более 35 тыс. кв. метров и элеватор.

«При выборе месторасположения предпочтение отдано территории, через которую проходят значительные товарные потоки, требуется хранение и распределение грузов», - прокомментировал генеральный директор ООО «Монолит-Строй Амур» Евгений Грязнов.

Новый логистический комплекс обеспечит развитие грузооборота между Россией и КНР.

Проект компании «Сливки Дресс» по организации склада временного хранения и оказанию услуг по обработке грузов будет реализован в 2025 году. Инвестор также намерен наладить производство биологических добавок, косметических средств и удобрений из цеолита. Стоимость проекта – около 958 млн рублей, в результате его запуска работу получат более 100 амурчан.

По словам генерального директора ООО «Сливки Дресс» Марии Кац, цеолит – природный минерал с выраженными энтеросорбентными свойствами, благодаря которым он нейтрализует содержащиеся в организме токсины, выводит тяжелые металлы, а также нормализует минеральный обмен.

«Амурская область благодаря уникальному географическому положению становится транзитным центром Дальневосточного федерального округа. Сегодня это один из ключевых регионов страны, он играет одну из ведущих ролей в развитии российско-китайских отношений. Поэтому так важно появление новых резидентов, которые готовы инвестировать в реализацию проектов в сфере логистики и оказывать качественные складские услуги, предоставляя возможность амурским аграриям хранить продукцию в специализированных современных комплексах. Мы оказываем бизнесу всестороннюю помощь и создаем благоприятные условия для инвестиционной деятельности в рамках префрежима ТОР», - сообщила директор КРДВ Амурская Ирина Волкова.

По данным КРДВ, на ТОР «Амурская» проекты реализуют 52 резидента. 16 предприятий, созданных при господдержке, уже введены в работу. Бизнес вложил в развитие своих проектов на территории области около 1,6 трлн рублей и создал более 8 тысяч рабочих мест.