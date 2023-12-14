14 декабря 2023 года состоится очередное Общее собрание (ХХII-я Ассамблея) членов РНК СИГРЭ, проводимое в очно-заочной форме голосования (опросным путем) в соответствии с повесткой дня.

Время проведения собрания: с 12:00 до 14:00 (московское время).

Вы можете принять участие в собрании в формате онлайн: ссылка.

В повестку дня включены следующие вопросы:

Об определении размера повышенного членского взноса Коллективного члена I категории ПАО «Россети» в РНК СИГРЭ. Об определении размера повышенного членского взноса Коллективного члена I категории АО «СО ЕЭС» в РНК СИГРЭ. Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ. Об утверждении Финансового отчета РНК СИГРЭ за 2022 год. Об избрании членов Ревизионной комиссии. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «Российский национальный комитет СИГРЭ».

С более подробной информацией (материалами) к Ассамблее можно ознакомиться на сайте РНК СИГРЭ по ссылке.