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Приглашаем принять участие в Общем собрании (ХХII-й Ассамблее) РНК СИГРЭ

14 декабря 2023, 10:24 237 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РНК СИГРЭ
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14 декабря 2023 года состоится очередное Общее собрание (ХХII-я Ассамблея) членов РНК СИГРЭ, проводимое в очно-заочной форме голосования (опросным путем) в соответствии с повесткой дня.

Время проведения собрания: с 12:00 до 14:00 (московское время).

Вы можете принять участие в собрании в формате онлайн: ссылка.

В повестку дня включены следующие вопросы:

  1. Об определении размера повышенного членского взноса Коллективного члена I категории ПАО «Россети» в РНК СИГРЭ.
  2. Об определении размера повышенного членского взноса Коллективного члена I категории АО «СО ЕЭС» в РНК СИГРЭ.
  3. Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ.
  4. Об утверждении Финансового отчета РНК СИГРЭ за 2022 год.
  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
  6. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «Российский национальный комитет СИГРЭ».

С более подробной информацией (материалами) к Ассамблее можно ознакомиться на сайте РНК СИГРЭ по ссылке.

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Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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