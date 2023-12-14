14 декабря 2023 года состоится очередное Общее собрание (ХХII-я Ассамблея) членов РНК СИГРЭ, проводимое в очно-заочной форме голосования (опросным путем) в соответствии с повесткой дня.
Время проведения собрания: с 12:00 до 14:00 (московское время).
Вы можете принять участие в собрании в формате онлайн: ссылка.
В повестку дня включены следующие вопросы:
С более подробной информацией (материалами) к Ассамблее можно ознакомиться на сайте РНК СИГРЭ по ссылке.
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