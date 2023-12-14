Прокуратура организовала проверку после сообщений об отсутствии с 9 декабря электричества в многоквартирных и частных домах в поселке Мехзавод Красноглинского района Самары из-за повреждения кабеля в связи с его изношенностью и критической нагрузкой. Из-за аварии в сильные морозы несколько сотен жителей оказались в домах без отопления. 10 декабря энергоснабжение было частично восстановлено, но через два дня снова произошла авария. Тогда уже подключились городские и региональные власти, и днем 13 декабря энергоснабжение было восстановлено. По данным горадминистрации, обслуживающей организацией является ООО «Энерго», однако в компании заявили, что «произошло повреждение кабельной линии электропередачи 6 кВ в сетях смежной сетевой организации ООО „Универсал-Энерго“, которые не относятся к ООО „Энерго“». Ремонтные работы на линии могут занять несколько месяцев, считают в компании.

По факту отключения электроэнергии в многоквартирных и частных домах в п. Мехзавод Красноглинского района Самары прокуратура организовала проверку. По итогам проверки будет дана оценка степени безопасности оказанных обслуживающей организацией услуг, сообщила прокуратура Самарской ­области.

Первые сообщения о том, что в частных домах люди остались без отопления в двадцатиградусные морозы, появились в воскресенье, 10 декабря, от жителей СНТ «Салют». «Мы, жители СНТ „Салют“, замерзаем в наших домах! На улице минус 24, и мы без отопления! Наш единственный источник тепла— это электричество. Больше суток назад оно исчезло! Вернуть нам его никто не обещает!»— написала в VK жительница СНТ Татьяна Лагойко вечером 10 декабря. По ее данным, сначала ремонт пообещали провести через 11 часов после отключения, но электричество в обещанное время так и не дали. «Таких СНТ, как мы, рядом немало. И они все сейчас замерзают без тепла! У большинства этих людей этот дом— единственное жилье! Другого нет! Им негде пересидеть недельку, пока аварию будут устранять не спеша, не надрываясь ночами! У многих дети!»— написала Татьяна Лагойко. На следующий день электроснабжение восстановили, но не надолго. В ночь на 13 декабря жительница СНТ сообщила, что отчаявшиеся люди перекрыли участок Московского шоссе, являющийся частью федеральной трассы М5. Позже все эти посты были удалены либо скрыты от пользователей. В качестве места работы у пользовательницы указано информагентство ­«СОВА», лояльное областному ­правительству.

В ту же ночь на странице губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в VK появилась видеозапись его обращения к жителям Мехзавода.

«Пришлось подключиться, поскольку получил жалобы людей, что на протяжении нескольких часов с аварией не справлялись. Подключил дополнительные службы энергоснабжающих энергосетевых компаний. Отправил на место аварии главу города (Елену Лапушкину. — «Ъ»), глава района уже там находится. Сейчас на месте оперативный штаб принимает уже необходимые решения»,— сказал губернатор.

По данным чиновников, всего на 19м километре Московского шоссе образовано 7 садоводачных товариществ, где порядка 800 дачных строений, из которых 32% — жилые дома кругло­годично.

Под утро в школе 156 был подготовлен пункт временного размещения для жителей, оставшихся без отопления. Днем 13 декабря в горадминистрации сообщили, что произведена замена поврежденного участка кабеля, началось подключение абонентов. «На текущий момент можем говорить о том, что линия восстановлена, прошла испытание и встала на нагрузку. Сейчас идет плановое подключение 14 подстанций, которые обеспечивают СНТ электроэнергией. Мы максимально в открытом формате провели это совещание, доложили о том, что сейчас происходит, какие варианты решения проблем прорабатываются. Хочу сказать спасибо нашим энергетикам — ССК, МРСК, которые предоставили дизельные генераторы. Это создаст нам дополнительный резерв»,— сообщил замглавы города Алексей Веселов.

В мэрии отметили, что прорабатываются возможные технические решения, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты на электросети.

«Понятно, что требования разные, расчет электросетей сделан на летнее потребление. Но к сетям подключали дома, расчет нагрузки был, значит, электросетевые хозяйство и юридические лица, которые предоставляли эту услугу, должны были провести работу по модернизации сетей. Если есть и самовольные подключения, давайте и в этой ситуации разбираться. Мы договорились, что мы дополнительной генерацией подпитываем котельную, а потом проведем резервное подключение к электросетям. Вопрос должен решиться в этом году. Вот сейчас мы аварийно подключаем, дальше должна быть временная схема налажена до конца года»,— отметил господин Веселов.

Для того, чтобы ситуация не повторилась, мэрия города организовала подвоз дизельных генераторов.

Глава ООО «Энерго» Виталий Макаров около 17:30 сообщил «Ъ», что электроснабжение домов восстановлено. По его словам, проблема на сетях носит системный характер и кабель требует комплексной работы, которая может продолжаться несколько месяцев.

На сайте компании размещено сообщение, где поясняется, что 12 декабря после звонка «на телефон диспетчерской службы» оперативно ремонтная бригада выехала на место и установила, что «произошло повреждение кабельной линии электропередачи 6 кВ в сетях смежной сетевой организации ООО „Универсал-Энерго“, которые не относятся к ООО „Энерго“». В зоне отключения, по данным компании, были дачные массивы СНТ «Салют», СНТ «Яблонька», СНТ «Мичуринец», СНТ «Знамя Октября», СНТ «Шар», СНТ «Звездочка», СНТ «Звездочка», ТП126 ж/д № 1, 2, 2 поселок Мехзавод, 11а квартал и т.д. В ООО «Универсал-Энерго» «Ъ» сообщили, что проводят ремонт, от более подробных комментариев оказались.

По словам депутата Госдумы от Самарской области Михаила Матвеева, «скорость принятия решений городскими чиновниками обес­кураживает».

«Меня удивляет, что у нас во всех регионах действуют центры управления регионами, так называемые ЦУРы, это такая система мониторинга сообщений граждан в соцсетях, на которые чиновники должны реагировать более оперативно. Трудно представить, что городские власти узнали о проблеме только на третий день. Когда речь идет о зимнем периоде, то любые аварии нужно устранять в течение дежурных суток. К сожалению, во многих регионах в зимний период происходят такого рода аварии, Самарская область не является исключением. Здесь системная проблема, связанная с тем, что в свое время допустили передачу критически важных отраслей в частные руки. Компании-собственники сетей извлекают прибыль и не вкладываются в своевременный ремонт и модернизацию»,— рассуждает Михаил Матвеев.

Евгений Чернов