С начала 2023 года «Россети Кубань» выполнила технологическое присоединение к электросетевой инфраструктуре компании 19 электрозаправочных станций (ЭЗС) для электромобилей на территории Краснодарского края. Суммарная мощность, выданная для подключения зарядных устройств, составила 2,7 МВт. Большая часть ЭЗС расположена на территории города Сочи.

Для подключения зарядных станций энергетики «Россети Кубань» выполнили строительство и реконструкцию линий электропередачи и трансформаторных пунктов, обеспечивающих транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций к объектам.

Все электрозаправочные станции соответствуют современным нормам и требованиям, оборудованы всеми типами коннекторов для зарядки любых электромобилей. ЭЗС относятся к категории «быстрых», благодаря чему электрокары будут заряжаться в течение 30-40 минут, обеспечивая запас хода до 200 км пути.

Установка электрозарядных станций направлена на создание необходимых условий для комфортного использования электромобилей. Места для их установки были выбраны с учетом удобства их расположения для жителей населенных пунктов и согласованы с администрацией города.

С 2022 года Краснодарский край участвует в пилотном проекте и успешно реализовал первый этап Концепции по развитию производства и использованию электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации. Всего за два года компания «Россети Кубань» подключила к электрическим сетям 49 электрозарядных станций, из них 16 вдоль автомобильных трасс по направлениям Азовского и Черноморского побережья, в том числе 10 на федеральной трассе М-4. Остальные 33 – в крупных городах и на дорогах регионального значения.