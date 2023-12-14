Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» в рамках работы по стабилизации ситуации в энергетическом комплексе Дагестана в 2023 году ввел дополнительно 146,6 мегавольт-ампер (МВА) мощности на 24 подстанциях 35-110 кВ.

Энергетики установили силовые трансформаторы на тех участках, где фиксировались технологические нарушения на подстанциях из-за сверхнормативной нагрузки на энергообъекты.



Самый большой объем работ выполнен на территории обслуживания Центральных электрических сетей филиала. Здесь на 12 подстанциях, обеспечивающих электроэнергией Махачкалу, Каспийск, часть Карабудахкентского, Буйнакского и Сергокалинского районов, прирост мощности составил 74 МВА.



На трех подстанциях, питающих населенные пункты Южного Дагестана, дополнительно введено 27,8 МВА мощности. В горных районах республики прирост мощности на трех подстанциях составил 21,5 МВА. В северных районах на шести подстанциях, снабжающих электроэнергией Хасавюрт и близлежащие населенные пункты, мощность увеличена на 23,3 МВА.



Проведенные работы позволят проходить летние и зимние пики нагрузок без масштабных технологических нарушений в сетях, что будет способствовать повышению надежности электроснабжения жителей Дагестана.