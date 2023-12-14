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"Россети" модернизировали оборудование трех крупных питающих центров Ярославской области

14 декабря 2023, 16:00 390 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра модернизировал систему оперативного постоянного тока на подстанциях 220 кВ «Тверицкая», «Венера» и «Трубеж». Стоимость работ составила свыше 144 млн рублей. Реализация проекта повысила надежность электроснабжения Ярославля, Рыбинска, Переславля-Залесского и близлежащих населенных пунктов.

Три аккумуляторных батареи и шесть выпрямительно-зарядных устройств, выработавших ресурс, были заменены современными аналогами отечественного производства. Новое оборудование отличается высокой надежностью, компактностью и экологичностью, имеет длительный срок службы и не требует постоянного обслуживания.

Аккумуляторные батареи и зарядные устройства входят в состав системы оперативного постоянного тока подстанции, которая обеспечивает питание устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, систем телемеханики, аварийной и предупредительной сигнализации. Также от аккумуляторных батарей зависит работа приводов коммутационного оборудования. 

Совокупная трансформаторная мощность подстанций «Тверицкая», «Венера» и «Трубеж» составляет 1 130 МВА. От их бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения значительного количества бытовых и промышленных потребителей в регионе, объектов Северной железной дороги.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ЦЕНТРА
Отрасль: Электроэнергетика 

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