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Специалисты Каскада Вилюйских ГЭС ведут капитальный ремонт гидроагрегата №8

14 декабря 2023, 10:47 266 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО РусГидро
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На Каскаде Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро), являющемся основной генерирующим объектом Западной Якутии, проводится капитальный ремонт гидроагрегата №8.

Это один из четырёх гидроагрегатов машинного зала Вилюйской ГЭС-2, которые были введены в эксплуатацию в 1975-1976 годах.

Капитальный ремонт стартовал 24 октября. На сегодняшний день выполнена полная разборка гидроагрегата и начат процесс оценки состояния узлов оборудования для уточнения объема ремонтных работ.

В ходе капитального ремонта гидроагрегата будет выполнена замена обмотки статора. На данном этапе выполняется демонтаж стержней старой обмотки, после чего будет смонтирована и испытана новая обмотка с более совершенным типом изоляции.

Также в рамках исполнения инвестиционной программы в период капитального ремонта выполняется реконструкция агрегатного щита собственных нужд с заменой панелей щита, трансформатора и кабельных линий. Эти работы находятся на завершающей стадии, специалисты приступают к пусконаладочным работам и испытаниям смонтированного оборудования перед сдачей щита в эксплуатацию.

Ремонтные работы не влияют на энергоснабжение потребителей Западной Якутии, так как планируются с учетом резерва мощности, необходимой для бесперебойного электроснабжения.

«Это второй по счету гидроагрегат, который проходит капитальный ремонт в 2023 году. Ремонтный процесс будет продолжаться до 16 июня 2024 года, основной объем работ по ремонту гидроагрегата выполнит персонал станции. Капитальный ремонт гидроагрегатов позволит повысить безопасность и надежность работы основного оборудования станции», - отметил директор Каскада Вилюйских ГЭС Александр Горяинов.

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Метки: РУСГИДРО, КАСКАД ВИЛЮЙСКИХ ГЭС, ЯКУТСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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