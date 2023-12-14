На Каскаде Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро), являющемся основной генерирующим объектом Западной Якутии, проводится капитальный ремонт гидроагрегата №8.

Это один из четырёх гидроагрегатов машинного зала Вилюйской ГЭС-2, которые были введены в эксплуатацию в 1975-1976 годах.

Капитальный ремонт стартовал 24 октября. На сегодняшний день выполнена полная разборка гидроагрегата и начат процесс оценки состояния узлов оборудования для уточнения объема ремонтных работ.

В ходе капитального ремонта гидроагрегата будет выполнена замена обмотки статора. На данном этапе выполняется демонтаж стержней старой обмотки, после чего будет смонтирована и испытана новая обмотка с более совершенным типом изоляции.

Также в рамках исполнения инвестиционной программы в период капитального ремонта выполняется реконструкция агрегатного щита собственных нужд с заменой панелей щита, трансформатора и кабельных линий. Эти работы находятся на завершающей стадии, специалисты приступают к пусконаладочным работам и испытаниям смонтированного оборудования перед сдачей щита в эксплуатацию.

Ремонтные работы не влияют на энергоснабжение потребителей Западной Якутии, так как планируются с учетом резерва мощности, необходимой для бесперебойного электроснабжения.