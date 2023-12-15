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Аэропорт Симферополя прошел экспертное сопровождение

15 декабря 2023, 10:48 291 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
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Проект развития аэропортового комплекса Симферополь реализуется поэтапно и включает работы по модернизации инфраструктуры летного поля. Заключение Главгосэкспертизы России получили корректировки, внесенные в ранее одобренную проектную документацию по реконструкции взлетно-посадочной полосы, радиотехническому оборудованию и другим объектам аэродрома.

Аэропорт Симферополя, основанный в 1936 году, сегодня обеспечивает транспортную доступность Республики Крым и входит в число ведущих региональных аэропортов по объему перевозок. В 2019 году ему присвоено имя художника Ивана Айвазовского. А в 2020-м новый аэровокзальный комплекс Симферополя был признан самым красивым аэропортом России.

Сегодня на территории главной воздушной гавани Крыма продолжаются работы по модернизации инфраструктуры для приема и обслуживания воздушных судов.

«В рамках второго этапа развития аэропорта Симферополя продолжается реконструкция покрытий взлетно-посадочной полосы длиной 3200 м и рулежных дорожек, а также строительство командно-диспетчерского пункта и аварийно-спасательной станции, замена радиотехнического и метеооборудования, очистных сооружений, инженерных сетей и иных сооружений и коммуникаций», – рассказала главный эксперт проекта Алла Клюева.

В ходе экспертного сопровождения эксперты изучили изменения в проектной документации и подтвердили их соответствие всем установленным требованиям.

Застройщик – АО «Международный аэропорт «Симферополь».

Генеральный проектировщик – ФГУП «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации».

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, КРЫМ
Отрасль: Строительство 

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