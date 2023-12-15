Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» обеспечили технологическое присоединение (ТП) к сетям строящегося Южного пансионата для ветеранов труда (дома-интерната для престарелых и инвалидов) в с. Высокое Пестравского района. Новый социальный объект получил 1 МВт мощности.

Высокинское отделение Южного пансионата для ветеранов труда строится в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В пансионате смогут получать высококвалифицированную и специализированную социальную помощь 200 человек.

Для ТП объекта филиалом выполнены мероприятия по строительству 2 ЛЭП 10 кВ протяженностью 11 км, установлен пункт секционирования и прибор учета электроэнергии. Заявитель подключен по 2 категории надежности.

Филиал «Самарские распределительные сети» принимает активное и непосредственное участие в выполнении ключевых задач региона и реализации национальных проектов. Энергетики плодотворно взаимодействуют с Правительством Самарской области и министерствами, что способствует более активному развитию региона в рамках существующих программ.

Подать заявку на ТП можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.