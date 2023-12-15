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Дом-интернат для ветеранов труда подключен к сетям "Самарских РС"

15 декабря 2023, 15:15 332 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» обеспечили технологическое присоединение (ТП) к сетям строящегося Южного пансионата для ветеранов труда (дома-интерната для престарелых и инвалидов) в с. Высокое Пестравского района. Новый социальный объект получил 1 МВт мощности.

Высокинское отделение Южного пансионата для ветеранов труда строится в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В пансионате смогут получать высококвалифицированную и специализированную социальную помощь 200 человек.

Для ТП объекта филиалом выполнены мероприятия по строительству 2 ЛЭП 10 кВ протяженностью 11 км, установлен пункт секционирования и прибор учета электроэнергии. Заявитель подключен по 2 категории надежности.

Филиал «Самарские распределительные сети» принимает активное и непосредственное участие в выполнении ключевых задач региона и реализации национальных проектов. Энергетики плодотворно взаимодействуют с Правительством Самарской области и министерствами, что способствует более активному развитию региона в рамках существующих программ.

Подать заявку на ТП можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САМАРСКИЕ РС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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