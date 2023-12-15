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Энергетики филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" совместно с сотрудниками полиции пресекли факты энерговоровства в поселке Берег Камы Пермского округа

15 декабря 2023, 13:15 234 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Урал
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» в ходе рейдового мероприятия, проводимого совместно с представителями органов внутренних дел в поселке Берег Камы Кондратовского территориального управления, обнаружили  факт  безучетного потребления электроэнергии в особо крупном размере -  в одном из гостинично-банных комплексов.

Несанкционированное подключение, выполненное  в обход прибора учета, было замаскировано среди других проводов, а затем  незаконная  линия электропередачи   была спрятана среди густых ветвей  большого дерева. Для сокрытия  своих незаконных действий  владельцы комплекса провели самонесущий  изолированный провод по территории добросовестного потребителя.

Незаконное потребление электроэнергии было пресечено, в отношении нарушителя составлен соответствующий акт и подано заявление в полицию. По факту правонарушения проводится проверка.

Необходимо отметить, что дополнительная несанкционированная нагрузка на воздушную линию 0,4 кВ  составляла более 150 кВт, что регулярно приводило к перегоранию предохранителей и проводов, технологическим нарушениям  и причиняло серьезные неудобства  добросовестным потребителям.

Уже известны  объем нанесенного ущерба и его сумма в денежном выражении. Злоумышленники похитили электроэнергию в объеме   676 тысяч киловатт-часов на сумму более 2 миллионов рублей.

Отметим, что любое энерговоровство не только  грубо нарушают закон, но и ущемляют интересы добросовестных потребителей. Несанкционированные подключения  вызывают повышенную нагрузку на электросети, что чревато  технологическими нарушениями, ведет к пожарам,  угрожает здоровью и жизни граждан.

Энергетики филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» намерены продолжать активную борьбу с нарушителями, в том числе в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами. «Пермэнерго» призывает законопослушных потребителей – в целях недопущения отключений и аварий, не оставаться в стороне и сообщать обо всех возможных фактах энерговоровства и незаконного подключения к сетям по круглосуточному единому номеру контакт-центра 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

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Метки: ЭНЕРГОВОРОВСТВО, РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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